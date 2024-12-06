"وجه طلبًا للمسؤولين السعوديين!" .. جورج جيسوس يكشف عن "شرط وحيد" لتحقيق الهلال إنجاز مونديالي

الهلال يستعد للمشاركة الرابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية..

علق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على "قرعة" فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ أسفرت عن وقوع الهلال في "المجموعة الثامنة"؛ إلى جانب كل من "ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيسوس قال في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة: "كأس العالم للأندية بـ(النظام الجديدة)، أصبح مختلف عن كل النسخ الماضية؛ حيث يشبه الآن مونديال المنتخبات.. ولنخرج بمشاركة رائعة؛ يجب أن نحظى بلاعبين على أعلى مستوى"؛ في رسالة واضحة إلى صندوق الاستثمارات السعودي ولجنة الاستقطابات، بضرورة دعم الهلال بأفضل النجوم العالميين، لتحقيق إنجاز في هذا الحدث التاريخي.

GOAL

ورفض المدير الفني البرتغالي الحديث عن الفرق، التي وقع الزعيم الهلالي معها في نفس المجموعة، ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ مؤكدًا على أنه لا يزال هُناك وقت طويل لذلك، وأنه لا يريد تشتيت تفكيره من الآن.

وبخصوص توقف المسابقات المحلية في السعودية بعد الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج؛ علق جيسوس بالقول: "لا أعرف هل سيكن ذلك جيد لنا أم لا؛ لكن.. نحن متأكدون أن عملنا تراكمي على كافة الجوانب، وسنرى ما سيحدث".

هذه التصريحات الجديدة من جورج جيسوس "تختلف" عن حديثه السابق، الذي ذكر فيه بأن الهلال سيستفيد من مشاركة نجومه مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج؛ وبالتالي.. لن يتأثر من التوقف.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

وأخيرًا.. كشف جيسوس عن أن الهلال سيدخل بأفضل تشكيلة ممكنة، وبكل عناصره الأساسيين، في مواجهة الرائد مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن، مستفيدًا من الراحة 4 أيام بعد مباراته الأخيرة؛ وذلك من أجل تحقيق الانتصار قبل التوقف.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة قبل الجولة 13؛ وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".