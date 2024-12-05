"ترشيح اسمين كبيرين!" .. مطالبات بتدعيم الهلال بـ"نجوم مثل الأهلي" للمنافسة على كأس العالم للأندية 2025

مواجهات نارية تنتظر الهلال في كأس العالم للأندية 2025..

يترقب جمهور نادي الهلال السعودي، المشاركة "الرابعة" للفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم للأندية؛ وهذه المرة في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، صيف عام 2025.

قرعة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ أسفرت عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة؛ إلى جانب كل من "ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

ومن أجل المنافسة على اللقب المونديالي.. طالب الإعلامي الرياضي عماد السالمي، صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات، بتدعيم الزعيم الهلالي بـ"نجومٍ عالميين"، مثل هؤلاء الذين يتواجدون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ على حد قوله.



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السالمي كشف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن أن الهلال يحتاج إلى مدافع عالمي، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، لاعب العملاق الإيطالي ميلان.



ونفى الإعلامي الرياضي أن تتسبب هذه الصفقات، في زيادة "الفجوة" بين الهلال والفرق المنافسة في دوري روشن السعودي؛ قائلًا: "انظروا إلى الأهلي مثلًا، يملك أكثر من لاعب (فئة A)؛ على رأسهم الساحر الجزائري رياض محرز ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه".



واعتبر عماد السالمي أن الهلال لن يستطيع منافسة ريال مدريد أو مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلا إذا تم تدعيمه بلاعبين مثل الذين يتواجدون في الأهلي.



جدير بالذكر أن الأهلي وجماهيره من ناحيتهم، يشتكون بأن ناديهم لم يتم تدعيمه مثل الهلال والنصر؛ وهو ما أثر على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، خاصة في بطولة دوري روشن للمحترفين.

