الهلال بث الذعر في مدريد وحظك يا ميسي ستواجه "الملك أفشة" .. ردود الفعل على قرعة مونديال الأندية 2025

كيف رأت الجماهير نتيجة القرعة؟

حازت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية، على اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، وخصوصًا في الوطن العربي، بعدما أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات.

وأقيمت اليوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

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وشهد حفل القرعة، العديد من اللقطات الطريقة وأخرى مثيرة للجدل، بينما سيطرت المواجهات القوية على اهتمام الجماهير، خصوصًا بعد وقوع باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في مجموعة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة مانشستر سيتي ويوفنتوس ومعهما الثنائي العربي الوداد المغربي والعين الإماراتي.

ووضعت القرعة الهلال السعودي في مواجهة نارية أمام ريال مدريد في المجموعة الثامنة، التي ضمت أيضًا باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي، بينما كانت رحيمة بالأهلي المصري حيث أوقعته في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي "المضيف" وبالميراس وبورتو.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ردود الفعل للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرعة كأس العالم للأندية 2025، على النحو التالي...