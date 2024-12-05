"تاريخك المونديالي منع الهدف السادس!" .. الهلال حاول التقليل من الأندية المنافسة فـ"فتح أبواب السخرية على نفسه"

مواجهات مونديالية ساخنة تنتظر الهلال..

فتح نادي الهلال السعودي، المجال أمام جماهير الفرق المنافسة لـ"السخرية منه"؛ وذلك بسبب تغريدته، بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025.

قرعة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ أسفرت عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة؛ إلى جانب كل من "ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة خلال سحب اسمه في قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت مساء أمس الخميس.

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وعلق الزعيم الهلالي على هذه الصورة؛ قائلًا: "نحن نصنع التاريخ، وغيرنا يشاهده"؛ في سخرية ضد منافسيه السعوديين، وخاصة الغريم الأزلي النصر على الأغلب.

لكن.. جماهير وإعلاميو الفرق المنافسة، قاموا بالرد على هذه التغريدة بطريقة ساخرة؛ حيث ذكر البعض نادي الهلال بالهزيمة الثقيلة (3-5) أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية 2022.

وعن ذلك.. كتب الإعلامي عبدالرحمن الفريح: "أي إنجاز وأنت تاريخك منع الهدف السادس!"، بينما علق المراسل عبدالرحمن المشعبي: "19 عامًا وأنت تشاهد عمك، وتنتظر هذه اللحظة.. بعد الدعم الملياري وبكبار شخصيات القارة؛ وصلت لهذا الحدث وبالترشيح".

وركز الكثيرون على نقطة أن الهلال، سيشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية بـ"الترشيح"؛ باعتبار أنه لم يتوّج بلقب آخر نسخة من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن لوائح كأس العالم للأندية 2025؛ مشاركة أبطال آخر 4 نسخ من المسابقات القارية؛ وهو ما ينطبق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي توّج بدوري أبطال آسيا 2021.

جدير بالذكر أن النصر كان أول الأندية السعودية، التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عام 2000 "النسخة الأولى"، ثم جاء الاتحاد الذي شارك في 2005 و2023؛ بينما ظهر الهلال في هذا الحدث 3 مرات "2019، 2021 و2022"، في انتظار نسخة 2025.