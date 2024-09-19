أخبار النصر اليوم | غياب مؤثر أمام الاتفاق وستيفانو بيولي يصدم الصفقة الجديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق الـ19 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ19 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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نجم النصر يغيب أمام الاتفاق

تأكد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ نجم النصر، عن مواجهة الاتفاق المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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ويأتي غياب بروزو على إثر معاناته من إصابة عضلية، تعرض لها خلال مواجهة الشرطة العراقي ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وكذلك سيغيب الثلاثي عبدالمجيد الصليهم، أيمن يحيى ونواف العقيدي، لعدم جاهزيتهم إثر إصابات متنوعة.

بيولي يستبعد لاعب النصر الشاب

قرر المدير الفني ستيفانو بيولي؛ المدير الفني الجديد للنصر، استبعاد الجناح الشاب ويسلي، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المنقضي، من قائمة مواجهة الاتفاق المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

قرار المدير الفني الجديد؛ المتعاقد معه أمس الأربعاء، جاء لأسباب فنية.

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"كفاك استهبال" .. رسالة نارية إلى فيرناندو هييرو بعد استيائه من طريقة تعامل جمهور النصر

أبدى فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر السعودي استياءه من رد فعل الجمهور على اختيار المدرب ستيفانو بيولي لخلافة لويس كاسترو، ولكنه حصل على رد صارم وحاسم. (طالع التفاصيل)

فيديو | "مشروع ساخرة صغيرة!" .. ابنة رونالدو تستاء من طريقة حديث أحد أصدقائها للغة العربية

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ابنة كريستيانو رونالدو، ألانا، وهي تسخر بشكل جميل من أحد أصدقائها لعدم تحدثه اللغة العربية بشكل سليم. (طالع التفاصيل)

مهاجم الشرطة يكشف: غياب كريستيانو رونالدو غير مؤثر على النصر .. ومنبوذ الهلال الأفضل

كشف النجم محمد داوود، مهاجم نادي الشرطة العراقي، عن رأيه في النصر السعودي، بعد مباراة الفريقين في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"يقوم بأشياء لم أفعلها أنا وليونيل ميسي!" .. كريستيانو رونالدو يتغنى بنجم برشلونة

تغنى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة العملاق الإسباني ريال مدريد عبر التاريخ، ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي حاليًا، بأحد جواهر الغريم الكتالوني برشلونة. (طالع التفاصيل)

"صفقة مرتقبة وحقيقة تعاقد النصر مع سعد الشهري" .. فيرناندو هييرو يحسم الجدل ويستاء: ما يحدث في دوري روشن غريب!

حسم الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، الجدل بشأن العديد من الملفات الساخنة؛ بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. (طالع التفاصيل)

"25 سنة في إيطاليا" .. ستيفانو بيولي يكشف عن سبب تفضيله للنصر عن العروض الأخرى!

فسر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للنصر، سبب تفضيله لعرض العالمي عن العروض الأخرى التي وصلته خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

"كان يسدد في المدرجات لولا كومان" .. زميل ماني السابق يكشف كواليس بدايات نجم النصر الصعبة في أوروبا

كشف شين لونج، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي السابق، عن الشهور الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تزاملا سويًا في نفس الفريق. (طالع التفاصيل)

"رفضه الاتحاد وفرضوه علينا" .. تعليق مثير للجدل من فهد الهريفي بشأن تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي

أطلق فهد الهريفي، أسطورة النصر، تعليقًا مثيرًا بشأن تعاقد ناديه مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل خلافة المدرب البرتغالي المقال لويس كاسترو. (طالع التفاصيل)

"ليست فترة ستيفانو بيولي" .. مفاجأة بشأن المرشحين لتدريب النصر بعد إقالة لويس كاسترو!

كشف الإعلامي علي العنزي مفاجأة بشأن الأسماء المرشحة لتدريب النصر، بعد إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق الأصفر. (طالع التفاصيل)

لا وقت للترحيب .. ستيفانو بيولي يتخذ قرارًا إداريًا في النصر بعد ساعتين من التعاقد معه!

حرص المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على عدم تضييع الوقت، حيث بدأ العمل سريعًا مع النصر، باتخاذه قرارًا إداريًا، وذلك بعد وصوله إلى الرياض أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

"نطلب منه أن يُعلمنا الفوز" .. جويدو يرد على تحكم رونالدو بالنصر ومطالبات رحيله!

رد جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، على الاتهامات التي تؤكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من يتحكم بالعالمي، متحدثًا عن المطالبات برحيله. (طالع التفاصيل)

"لم نتأخر في إقالة لويس كاسترو" … جويدو فينجا يدافع عن إدارة النصر ويكشف كيفية اختيار بيولي!

يرى جويدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي النصر، أن إدارة ناديه لم تتأخر في قرار إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، متحدثًا عن أسباب التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي. (طالع التفاصيل)

كشفت عن تميمة حظ كريستيانو رونالدو .. جورجينا تتوقع علاقة طويلة للعائلة مع النصر!

حملت جورجينا رودريجيز رسالة طمأنينة لجمهور النصر حول مستقبل صديقها، كريستيانو رونالدو، مع الفريق، وذلك بالتأكيد على سعادته البالغة بالتواجد بين صفوفه والتمتع بعلاقة رائعة مع جميع زملائه اللاعبين. (طالع التفاصيل)