فيديو | "مشروع ساخرة صغيرة!" .. ابنة رونالدو تستاء من طريقة حديث أحد أصدقائها للغة العربية

ابنة رونالدو تُثير الإعجاب

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ابنة كريستيانو رونالدو، ألانا، وهي تسخر بشكل جميل من أحد أصدقائها لعدم تحدثه اللغة العربية بشكل سليم.

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عائلة رونالدو تعيش أيامًا سعيدة في الرياض منذ وقع النجم البرتغالي مع النصر في يناير 2023، كما أكدت صديقته جورجينا مؤخرًا في الفيلم الوثائقي الخاص بها والمنتج من شبكة نتفليكس، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال تعلم ألانا للأرقام باللغة العربية.

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آلانا ظهرت في الفيديو وهي تطلب من أحد أصدقائها قول كلمة "شكرًا" بشكل صحيح باللغة العربية، وقد سخرت من طريقة نطقه لها، قائلًا باستياء: "لغتك العربية فظيعة!"، ومن ثم عدت الحروف العربية بطلاقة ممتازة.

GOAL

رونالدو مرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2025 وتُرجح المصادر تجديده لموسم أو موسمين آخرين.

النجم الأسطوري لم يُتوج بأي لقب مع الفريق حتى الآن باستثناء لقب البطولة العربية للأندية الودي، ولكنه فاز بلقب هداف دوري روشن السعودي الموسم الماضي.