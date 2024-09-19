"ليست فترة ستيفانو بيولي" .. مفاجأة بشأن المرشحين لتدريب النصر بعد إقالة لويس كاسترو!

ما حدث هو براءة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كشف الإعلامي علي العنزي مفاجأة بشأن الأسماء المرشحة لتدريب النصر، بعد إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو من تدريب الفريق الأصفر.

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وأقال النصر كاسترو مساء الثلاثاء الماضي، قبل الإعلان عن التعاقد مع بيولي بشكل رسمي مساء أمس الأربعاء، الذي قاد تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الاتفاق القادمة.

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وقال العنزي خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "أعتقد أن هذا الأمر عانى منه جمهور النصر، ولكن توقيت إقالته كان خاطئًا".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لم يفرض استمرار كاسترو أبدًا، والدليل هو قرار النصر بإقالته والنجم البرتغالي موجود، وبالتالي ما حدث تبرئة له من تلك الاتهامات".

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وواصل: "هذه فترة لاعبين فقط وليست فترة المدرب ستيفانو بيولي. لماذا لم يتم التعاقد معه في فترة التوقف الماضية، التي استمرت 20 يومًا؟ وعلى أي أساس تم التعاقد مع اللاعبين الثلاثة في صيف 2024؟ فهم باختيار كاسترو وليس بيولي".

وعن المرشحين لتدريب النصر بعد إقالة كاسترو، قال العنزي: "لم يتم ترشيح أي مدرب آخر لتدريب النصر سوى بيولي، ولم يتم ترشيح زين الدين زيدان أو كونسيساو أو غيرهما".