لا وقت للترحيب .. ستيفانو بيولي يتخذ قرارًا إداريًا في النصر بعد ساعتين من التعاقد معه!

مدرب النصر يعمل بعد وصوله على الفور لتجهيز فريقه الجديد

حرص المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على عدم تضييع الوقت، حيث بدأ العمل سريعًا مع النصر، باتخاذه قرارًا إداريًا، وذلك بعد وصوله إلى الرياض أمس الأربعاء.

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وأعلن النصر عن التعاقد مع بيولي لتدريب الفريق خلفًا للمدرب البرتغالي المقال لويس كاسترو، حيث وصل إلى الرياض خلال الساعات الماضية.

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وبعد وصوله إلى الرياض بساعتين فقط، ظهر بيولي في تدريبات النصر، حيث قادها رفقة مساعديه، لإعداد الفريق لمباراة الاتفاق المقبلة المقرر لها مساء الجمعة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيولي اتخذ قرارًا إداريًا بتصعيد مدرب حراس مرمى جزائري من قطاع الفئات السنية لتدريب حراس الفريق الأول.

وأضافت الصحيفة أن بيولي وصل إلى مقر النادي الساعة 8:30 مساءً، حيث صافح اللاعبين وعرفهم على الخماسي المساعد له، حيث لم يجلب معه مدرب حراس مرمى، ليستعيد بالجزائري مسعود إسماعيل من الفئات السنية.

ولم يستقر حتى الآن ستيفانو على مصير المدرب الجزائري، سواء بالاستمرار أو التعاقد مع مدرب حراس آخر خلال الفترة القادمة.