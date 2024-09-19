"25 سنة في إيطاليا" .. ستيفانو بيولي يكشف عن سبب تفضيله للنصر عن العروض الأخرى!

المدرب الإيطالي يتحدث عن تجربته الجديدة مع النصر

فسر المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للنصر، سبب تفضيله لعرض العالمي عن العروض الأخرى التي وصلته خلال الفترة الماضية.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن بيولي قد تلقى عروضًا من إيطاليا للعودة إلى التدريب، كان أبرزها من روما.

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وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه للإعلام وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط": "شاهدت جميع مباريات النصر خلال الموسم الحالي، ولكن علينا أن نركز على المستقبل، والفريق يمتلك الإمكانيات التي تمكنه من تحقيق نتائج جيدة".

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وأضاف: "سنعمل على الفريق بالكامل وعلى جميع الإمكانيات المتوفرة، وسنبني اللعب ولن ننتظر طريقة لعب الخصم، والمباريات القادمة ستجعلني أعرف قدرات الفريق وأين هي السلبيات والإيجابيات".

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: "لقد دربت في إيطاليا 25 عامًا، والآن أريد بداية جديدة، وأشكر النصر الذي لديه طموح قوي، ووصلتني عروض عديدة ولكن عرض العالمي هو الذي جذبني".