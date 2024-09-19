"رفضه الاتحاد وفرضوه علينا" .. تعليق مثير للجدل من فهد الهريفي بشأن تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي

شاهد تعليق الهريفي المثير

أطلق فهد الهريفي، أسطورة النصر، تعليقًا مثيرًا بشأن تعاقد ناديه مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل خلافة المدرب البرتغالي المقال لويس كاسترو.

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وأعلن النصر عن التعاقد مع بيولي بشكل رسمي مساء أمس الأربعاء، بعد أن أقال كاسترو مساء الثلاثاء الماضي.

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وقال الهريفي خلال فيديو مع أحد المشجعين انتشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الظاهر أن صندوق الاستثمارات متعاقد مع بيولي، ولذلك فرضوه علينا بعد أن رفضه الاتحاد".

GOAL

وأضاف: "فريقنا يحتاج إلى شخصية مدرب بطل يستطيع الهجوم والاستحواذ على الكرة، وليس مدربًا أسلوبه دفاعي، ويفعل مثلما يقوم مواطنه روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي".

واختتم الهريفي حديثه قائلًا: "لم أرَ في حياتي مدربًا مثل لويس كاسترو، لا أعلم من أين أتى بشهادة التدريب التي يمتلكها، لا يوجد تنظيم دفاعي أو هجومي أو أي شيء، وكل يوم تشكيل جديد، والأمر كان غير جيد بالمرة".