هييرو يتحدث عن عديد الملفات المهمة في النصر..

حسم الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، الجدل بشأن العديد من الملفات الساخنة؛ بعد التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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النصر أقال مدربه البرتغالي لويس كاسترو، بعد فشله في التتويج بأي بطولة رسمية، منذ صيف العام الماضي، ووقع مع بيولي في عقد لمدة موسمين، مع أفضلية التمديد لسنة أخرى.

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هييرو نفى في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، تأخر الإدارة النصراوية في قرار إقالة كاسترو، مؤكدًا على أن الفريق الأول لكرة القدم يلعب مباراة كل ثلاثة أيام؛ لذلك.. انتظر المسؤولون الوقت المناسب، للإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي.

وعن اختيار بيولي بالذات.. أشار المدير الرياضي الإسباني، إلى أنه حدد أسماء 10 مدربين عالميين، تم تصفيتهم إلى ثلاثة؛ ومن ثم وقع الاختيار على ستيفانو بشكل رسمي.

ورد فيرناندو هييرو على ما يُعرف باسم صراع الجنسيات، داخل قلعة العالمي؛ بالقول: "أفهم ما تريدون الوصول إليه.. إذا تعاقد النصر مع مدرب إسباني، ستزعمون أنني أنا من اختاره، وإذا كان إيطاليًا سيكون الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، لأنه من نفس بلده، والأمر ذاته مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، إذا كان المدير الفني برتغاليًا".

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وأضاف: "لكنني أؤكد لكم.. القرار في نادي النصر، يتم اتخاذه بشكل جماعي؛ حيث اتفقنا جميعًا على أن ستيفانو بيولي؛ هو المدرب المناسب للفريق الأول، في هذه المرحلة".

وكذب هييرو الأنباء التي ترددت بشأن التعاقد مع المدرب السعودي سعد الشهري، للانضمام إلى الجهاز الفني لبيولي، خلال الفترة القادمة.

وأوضح المدير الرياضي لنادي النصر، أن المدرب الإيطالي جاء إلى الفريق الأول لكرة القدم، ومعه 6 معاونين، بالإضافة إلى وجود بعض الأسماء المحلية في الجهاز الإداري؛ لذلك.. لا توجد أي فرصة للتعاقد مع الشهري.

رحيل أليكس تيليس.. وصفقات نادي النصر

وعلى جانب آخر.. أكد فيرناندو هييرو أنه صاحب قرار رحيل الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، خلال صيف العام الحالي؛ قائلًا: "هذا الأمر كان ضروريًا؛ من أجل التعاقد مع أسماء بديلة".

وهاجم هييرو لوائح دوري روشن السعودي للمحترفين، بالاعتماد على 8 أجانب فقط في المباريات، من أصل الـ10 المقيدين في قائمة كل فريق، واصفًا إياها بـ"القوانين الغريبة".

واعتبر أن نادي النصر، تعاقد مع لاعبين أجانب لديهم "الموهبة والشغف" لتحقيق البطولات؛ مثل الثنائي البرازيلي ويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل.

وألمح الأسطورة الإسبانية إلى إمكانية التعاقد مع أجنبي جديد في خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ بقوله: "لدينا عدد كبير من اللاعبين في هذا المركز - حاليًا -؛ لكن.. في الوقت المناسب، سنبحث ضم اسم آخر".

وأخيرًا.. شدد فيرناندو هييرو على أنه يعمل من 11 إلى 14 ساعة يوميًا، في نادي النصر؛ من أجل إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى مكانته الطبيعية، واعتلاء منصات التتويجات من جديد.