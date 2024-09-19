"كان يسدد في المدرجات لولا كومان" .. زميل ماني السابق يكشف كواليس بدايات نجم النصر الصعبة في أوروبا

رونالد كومان لعب دورًا كبيرًا في مسيرة ماني

كشف شين لونج، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي السابق، عن الشهور الأولى للنجم السنغالي ساديو ماني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تزاملا سويًا في نفس الفريق.

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ماني كان قد انتقل إلى ساوثهامبتون قادمًا من سالزبورج النمساوي في سبتمبر 2014، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي حوالي 3.6 مليون جنيه إسترليني.

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وقال لونج خلال تصريحات لبودكاست "The Fozcast": "عندما جاء ماني في الأشهر الستة الأولى كان فظيعًا، حيث كنت تركله وتؤذي نفسك، لأنه كان يتمتع بالقوة منذ أن كان صغيرًا، كما أنه كان سريعًا للغاية".

GOAL

وأضاف: "ساديو كان يستطيع مواجهة الجميع بالكرة، ثم ركلها في المدرجات محاولًا عبور الكرة للمرمى، أو كان بإمكانه إخراج الكرة من الملعب بالكامل".

وواصل: "بعد ذلك تمكن المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريبه وتطويره بشكل كبير، ووصل إلى هذا المستوى الذي يعرفه الجميع، وهو الأمر الذي يجعلك تفكر وتقول (يا إلهي، هذا الرجل يمكنه الوصول إلى القمة)".