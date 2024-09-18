كشفت عن تميمة حظ كريستيانو رونالدو .. جورجينا تتوقع علاقة طويلة للعائلة مع النصر!

رسالة اطمئنان للنصراويين على نجمهم الأبرز

حملت جورجينا رودريجيز رسالة طمأنينة لجمهور النصر حول مستقبل صديقها، كريستيانو رونالدو، مع الفريق، وذلك بالتأكيد على سعادته البالغة بالتواجد بين صفوفه والتمتع بعلاقة رائعة مع جميع زملائه اللاعبين.

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جورجينا ظهرت في الموسم الثالث من الفيلم الوثائقي "أنا جورجينا" الذي نشرته منصة نتفليكس اليوم الأربعاء، وقد توقعت ارتباط طول الأمد لعائلة رونالدو مع النصر، وذلك بعدم استبعاد لعب نجلي الأسطورة البرتغالي، كريستيانو جونيور وماتيو، في صفوف الفريق السعودي مستقبلًا.

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وأضافت حول حياتهم في الرياض "أبدأ يومي بشرف القهوة مع رونالدو قبل توجهه إلى المران، أعيش معه أيامًا سعيدة وحين أسأل عن موعد اعتزاله أقول حين يصل لعامه الـ50. كريستيانو سعيد في النصر وتربطه علاقة ممتازة مع جميع اللاعبين، وأطفالي فخورون بوالدهم لأنهم يرون مدى الجهد والوقت الذي يُكرسه لعمله".

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تابعت "الأولاد سعداء جدًا في الرياض، يُحبون التوجه دومًا لملعب النصر لحضور المباريات ويطلبون دومًا النزول لأرض الملعب عقب صافرة النهاية، لا أستبعد أبدًا انضمام كريستيانو جونيور وماتيو إلى صفوف النصر مستقبلًا".

وأخيرًا كشفت عن تميمة حظ رونالدو، قائلة "ماتيو يمتلك تميمة حظ خاصة به، شيء دائري بألوان النصر، وقد انتقل الحظ منه إلى والده، حيث يُسجل كريستيانو كلما قام ماتيو بجلبها معه إلى الملعب".