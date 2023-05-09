أخبار النصر اليوم | عصبية كريستيانو رونالدو تصدم الأطباء وبراءة أندرسون تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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تهديدات من قطر والإمارات بـ"خطف" نجم النصر

قد يكون الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ هو "الأول والأخير" لأحد أبرز نجوم نادي النصر، مع الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

سيرجيو بوسكيتس يخرج بمفاجأة للنصر بقرار نهائي حول مستقبله مع برشلونة

استقر لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس على الرحيل عن صفوف برشلونة، ليفتح أبواب الانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف القادم. (طالع التفاصيل)

فيديو | الجميع يفقد أعصابه في النصر .. ألفارو جونزاليس يتهكم على دينكو!

لم يعد أحد قادرًا على السيطرة على أعصابه في نادي النصر السعودي في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصةً مع اقترابه من الخروج بلا أي بطولة في الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

من الحكام إلى الطواقم الطبية .. عصبية كريستيانو رونالدو في النصر "لا ترحم أحد"

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الجدل من جديد؛ خلال مباراة فريقه النصر أمام نادي الخليج، مساء يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

مفاجأة الموسم .. كريستيانو رونالدو يتولى منصبًا جديدًا في النصر ويتعاقد مع "اسم هلالي كبير"

وافق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على صفقة كبرى؛ لضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منصات التتويج، في الموسم الرياضي القادم. (طالع التفاصيل)

قنبلة الانتقالات .. "ميسي سيلعب في الدوري السعودي، لكن ليس للهلال"

أقام جمهور الهلال الأفراح بعد تداول المصادر الأوروبية أخبارًا حول موافقة النجم ليونيل ميسي على الانضمام للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي وعقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن المستقبل قد يحمل قنبلة كبيرة تنفجر في وجوههم. (طالع التفاصيل)

نادي الرجال ينقلب على حمد الله .. ويمهد لـ"مصالحة تاريخية" بين النصر والاتحاد

أشعل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، "أزمة كبرى" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد فوز فريقه على أبها، مساء الإثنين. (طالع التفاصيل)

بشأن لقطتهما الشهيرة .. تصريحات محرجة من مدرب الرائد بحق كريستيانو رونالدو

خرج الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للرائد بتصريحات مفاجئة حملت إحراجًا واضحًا لنجم النصر كريستيانو رونالدو، وذلك بشأن اللقطة الشهيرة التي جمعتهما عقب مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي في 28 إبريل الماضي. (طالع التفاصيل)

تعاند كريستيانو رونالدو؟ رد فعل صادم من جورجينا على صورة جائزة ليونيل ميسي!

في حدث غير متوقع، قامت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بالتفاعل مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي لتهنئته بالحصول على جائزة لورويس للتفوق الرياضي. (طالع التفاصيل)

تُهدد مستقبل مسلي آل معمر .. استقالات بارزة في النصر عقب ضياع الدوري

يبدو أن فقدان النصر فرصه للمنافسة على دوري روشن السعودي عقب التعادل المخيب مع الخليج مساء أمس سيكون له توابع كبيرة، إذ أعلن صباح اليوم الثلاثاء عضوي مجلس إدارته استقالتهما من منصبيهما، وهو ما يُهدد مستقبل الرئيس مسلي آل معمر. (طالع التفاصيل)

جورجينا تتحدى العادات! .. صديقة كريستيانو رونالدو تثير غضب الشعب السعودي بتصرفها

لا يعلم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أيتجنب غضب جمهور ناديه عليه بسبب تراجع الأداء والنتائج، أم يتجنب غضبهم من تصرفات صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز! (طالع التفاصيل)

فهد بن نافل يخطف صفقة النصر .. ومسلي آل معمر يرد بالتفاوض مع مدرب الهلال

اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من خطف واحدة من أهم صفقات النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

إهانة للنصر؟ عبد الرزاق حمد الله يكشف لأول مرة سبب تجديده للاتحاد على "بياض"

لم يترك المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، النصراويين يعيشون مرارة التعادل أمام الخليج الليلة، وزاد عليهم بتلميح قاسٍ، اعتبره الاتحاديون "طقطقة غير مباشرة" على العالمي ومسؤوليه. (طالع التفاصيل)

أيامه معدودة في النصر؟ تصريحات خطيرة تفضح تاليسكا بسبب كريستيانو رونالدو

يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في نادي النصر، باتت معدودة للغاية؛ بعد تصريحات الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني "المؤقت" للفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة الخليج. (طالع التفاصيل)

أندرسون تاليسكا ضحية كريستيانو رونالدو وليس العكس .. الدون يجني على نفسه ومن حوله في النصر!

ردد جمهور النصر كثيرًا: "وجود تاليسكا يؤثر سلبًا على رونالدو"، لكنهم يخطئون في حق البرازيلي ويعفون الدون من واحدة من أكبر سلبياته مؤخرًا. (طالع التفاصيل)

فيديو | صبر كثيرًا وانفجر أخيرًا .. تصرف صادم من كريستيانو رونالدو تجاه إداري الخليج

إذا تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، من السيطرة على أعصابه لبضع دقائق بعد تعثر فريقه، ربما لن يستطيع أن يستمر كثيرًا، وهو ما حدث خلال مواجهة الخليج ليلة أمس. (طالع التفاصيل)

فيديو | ضاعت منافسة الهلال هباءً! .. سبب استياء كريستيانو رونالدو في مواجهة النصر والخليج

يبدو أن هناك شماعة أصبحت مرافقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في كل مباراة تعانده الكرة بها! (طالع التفاصيل)

Shahid