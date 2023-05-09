فيديو | الجميع يفقد أعصابه في النصر .. ألفارو جونزاليس يتهكم على دينكو!

زهيرة عادل
Nassr 2023 - Álvaro González - KhaleejAl Nassr Twitter
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مدرب النصر وتفكيره محل تساؤلات من قبل المدافع الإسباني!

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لم يعد أحد قادرًا على السيطرة على أعصابه في نادي النصر السعودي في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، خاصةً مع اقترابه من الخروج بلا أي بطولة في الموسم الجاري.

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العالمي تعادل بالأمس أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، في مفاجأة من العيار الثقيل، في ظل صراع الأخير مع الهبوط.

هدف العالمي الوحيد سجله المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لكن مدربه دينكو يليتشيتش، قرر إخراجه من الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، وهنا كان رد فعل اللاعب الصادم.

الكاميرات التقطت اللاعب وهو يتهكم على مدربه، متسائلًا "كيف يفكر؟"، واستمرت عصبيته لبضع دقائق بعض جلوسه على مقاعد البدلاء، وسط محاولات من زملائه لتهدئته إلا أن علامات الصدمة من قرار المدرب ظلت على وجهه.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بخمس نقاط، فيما يحل الخليج بالمركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

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