أيامه معدودة في النصر؟ تصريحات خطيرة تفضح تاليسكا بسبب كريستيانو رونالدو

اشتعلت أزمة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، داخل نادي النصر؛ بعد مباراة الخليج، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في نادي النصر، باتت معدودة للغاية؛ بعد تصريحات الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني "المؤقت" للفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة الخليج.

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النصر سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نادي الخليج، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

واعترف دينكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، بانخفاض مستوى تاليسكا، بشكل ملحوظ، في الفترة الأخيرة.

وقال المدير الفني الكرواتي: "تاليسكا لم يعطِ المتوقع منه، خلال أكثر من مباراة؛ ولكن هذه فورمة"، ملمحًا إلى أن أسباب انخفاض مستوى اللاعب، قد يكون لأسباب غير رياضية.

ونفى دينكو، أن يكون تراجع مستوى النجم البرازيلي؛ بسبب ضغوط اللعب مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مستشهدًا بـ"تألق" اللاعب الشاب عبدالرحمن غريب؛ حسب قوله.

وتصريحات إيليتشيتش، ربما تكون تأكيدًا للتسريبات التي خرجت من داخل نادي النصر، في الأيام الماضية، وتشير إلى أن اللاعب، يسهر حتى ساعات الفجر؛ لتجهيز ألبوماته الغنائية.

هذا الأمر، دفع البعض لتوقع أن تكون نهاية أندرسون تاليسكا، "الرحيل" من نادي النصر، على طريقة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي مثّل الفريق الأول، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد.

Shahid