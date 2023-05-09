من الحكام إلى الطواقم الطبية .. عصبية كريستيانو رونالدو في النصر "لا ترحم أحد"

كريستيانو رونالدو تحول إلى شخص آخر، دائم العصبية؛ بسبب نتائج نادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الجدل من جديد؛ خلال مباراة فريقه النصر أمام نادي الخليج، مساء يوم الإثنين.

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النصر سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الخليج، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ونشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ يظهر رونالدو، وهو منفعل بشدة، على أحد لاعبي الخليج والطاقم الطبي.

وحاول الأسطورة البرتغالية، حمل لاعب الخليج "المصاب"، كما صرخ في وجه الطاقم الطبي؛ لإخراجه من أرضية الملعب، واستكمال اللعب بأسرع شكلٍ ممكن.

ولم ينج الطاقم الطبي بذلك، من "عصبية" رونالدو، التي ظهر عليها مؤخرًا بسبب نتائج النصر "السيئة"؛ حيث بدأت تلك الحالة، بهجومه على حكام المباريات، في البداية.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، انضم إلى صفوف نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل ما يقرب من 2 مليار ريال سعودي.

Shahid