سيرجيو بوسكيتس يخرج بمفاجأة للنصر بقرار نهائي حول مستقبله مع برشلونة

هل أصبحت الصفقة وشيكة؟

shahid

استقر لاعب الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس على الرحيل عن صفوف برشلونة، ليفتح أبواب الانتقال إلى النصر السعودي خلال الصيف القادم.

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو المقبل، وكانت هناك العديد من جلسات المفاوضات من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، ولكن الأمور انتهت برحيله بعد 15 موسمًا في كامب نو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن اللاعب لم يوافق على عرض التجديد الذي تقدمت به إدارة برشلونة خلال الأسابيع الماضية، مما يعني أن المباريات القادمة ستكون الأخيرة له بقميص الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن المدرب تشافي هيرنانديز حاول التمسك باللاعب المخضرم حتى النهاية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية بالفريق، ولكن بوسكيتس وجد صعوبة بالغة في الموافقة على العرض المنخفض الذي تقدمت به الإدارة بسبب المصاعب الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وفي الوقت الحالي تشير التكهنات إلى اقتراب اللاعب من النصر السعودي لمجاورة كريستيانو رونالدو، وسط منافسة على خدماته من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن صاحب الـ35 سنة حصد العديد من الألقاب بقميص برشلونة، منها 8 بطولات دوري و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات كأس العالم للأندية.

Shahid