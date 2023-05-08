فيديو | ضاعت منافسة الهلال هباءً! .. سبب استياء كريستيانو رونالدو في مواجهة النصر والخليج

الدون غاضب وسبب أصبح يتكرر مؤخرًا، فهل تتدخل إدارة النصر لعلاجه؟

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يبدو أن هناك شماعة أصبحت مرافقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في كل مباراة تعانده الكرة بها!

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البرتغالي يقود العالمي حاليًا لمواجهة الخليج، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وبينما تشير النتيجة للتعادل 1-1، وأهدر الدون أكثر من فرصة، أعرب عن استيائه من أرضية الملعب، وهي الشكوى نفسها التي قدمها خلال مواجهة الوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت بهزيمة العالمي 1-0، واستضافها الملعب نفسه.

"الأول بارك" هو معقل النصر، الذي حصل على حق الانتفاع به، بعد منافسة شرسة مع الهلال، الذي كان يسيطر عليه قبل سنوات تحت مسمى "محيط الرعب".

جدير بالذكر أن النصر يدخل هذه المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

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