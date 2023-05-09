بشأن لقطتهما الشهيرة .. تصريحات محرجة من مدرب الرائد بحق كريستيانو رونالدو

المدرب الروماني جمعه لقطة شهيرة بنجم النصر

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خرج الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للرائد بتصريحات مفاجئة حملت إحراجًا واضحًا لنجم النصر كريستيانو رونالدو، وذلك بشأن اللقطة الشهيرة التي جمعتهما عقب مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي في 28 إبريل الماضي.

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سوموديكا ظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر تويتر عقب المباراة وهو يُطارد رونالدو، وصل له بالفعل وتحدثا لدقيقة تقريبًا قبل أن يُقدم النجم البرتغالي قميصه للمدرب صاحب الـ52 عامًا.

وسائل الإعلام علقت آنذاك على اللقطة بأن المدرب طارد صاحب الـ38 عامًا حتى استطاع في النهاية الحصول على قميصه، وهو ما نفاه سوموديكا تمامًا خلال تصريحاته لصحيفة سبورت الرومانية.

المدرب المخضرم لم يُخف سعادته بالحصول على قميص رونالدو، مشيرًا إلى أنه سيرتديه في أقرب مناسبة، لكنه شدد على أنه لم يطلب الحصول عليه بل قدمه له النجم البرتغالي طواعية.

إذ قال "قميص رونالدو معي بالفعل، سأحتفظ به وسأرتديه في أول دعوة تُقدم لي لحضور مناسبة ما، صحيح أنني لست بنفس مقاس رونالدو لكن القميص يُناسبني، فقد خسرت 14 كيلوجرامًا من وزني".

تابع "ما أريد إيضاحه هو أنني لم أطلب الحصول على القميص، بل رونالدو من حرص على تقديمه لي، تحدثت معه لدقيقتين خلال الاستراحة بعد الشوط الأول وقد تذكرني لأنني حين كنت ألعب الكرة كان المدير الرياضي لنادي مارتيمو شريكًا لوكيل رونالدو جورجي مينديز الذي أشرف على كافة تحركاته بين الأندية. رونالدو لم يُعط القميص لأي لاعب آخر بعد انتهاء اللقاء وهذا دليل على أنه احتفظ به لمنحي إياه".

يُشار إلى أن اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية لأندية دوري روشن السعودي اعتادت التجمهر لالتقاط الصور التذكارية مع رونالدو ومحاولة الحصول على قميصه عقب نهاية مبارياتهم مع النصر.

Shahid