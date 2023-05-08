جورجينا تتحدى العادات! .. صديقة كريستيانو رونالدو تثير غضب الشعب السعودي بتصرفها

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Georgina RodriguezGETTY
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديثقافة

صديقة قائد النصر خدشت الحياء واخترقت العادات والتقاليد العربية - من وجهة نظر الكثيرين - بما فعلته

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لا يعلم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أيتجنب غضب جمهور ناديه عليه بسبب تراجع الأداء والنتائج، أم يتجنب غضبهم من تصرفات صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز!

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الدون قاد العالمي للتعادل أمس الإثنين، أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

بينما أغضبت صديقته الشعب صباح اليوم نفسه، بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لها شبه عارية على مسبح منزلها الخاص في العاصمة السعودية "الرياض"، مما اعتبرها الكثيرون خادشة للحياء وللعادات والتقاليد العربية والسعودية.

ولجأ بعضهم للدعوة لها بالهداية، فكتب أحدهم: "الله يصلحك"، فيما كتب آخر: "وفقك الله وهدى رونالدو"، وعلق ثالث: "تسترِ، استغفر الله".

جدير بالذكر أن جورجينا خرجت في تصريحات سابقة لها مشيدة بالحياة في المملكة السعودية، مؤكدة شعورها بالأمان في البلاد.

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