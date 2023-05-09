نادي الرجال ينقلب على حمد الله .. ويمهد لـ"مصالحة تاريخية" بين النصر والاتحاد

بعد تصريحه المثير للجدل.. ربما يمهد النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، إلى مصالحة تاريخية بين الاتحاد والنصر، ويدفع هو الثمن.

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أشعل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد، "أزمة كبرى" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد فوز فريقه على أبها، مساء الإثنين.

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حمد الله صرح بعد فوز الاتحاد (4-0) على أبها، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، أنه جدد على "بياض" مع الاتحاد، لأنه نادي فيه رجال؛ الأمر الذي اعتبره الكثيرون، سخرية غير مباشرة، من فريقه السابق النصر.

وهاجم عدد من الإعلاميين؛ وعلى رأسهم محمد أبو هداية، تصريحات حمد الله، معتبرين أنها تسيء إلى العاملين في الوسط الرياضي السعودي بالكامل.

وقال أبو هداية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تصريح المحترف الأجنبي بفريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله - مردود عليه -، ولا يمثل الاتحاديين النبلاء، الذين يؤكدون دائمًا احترامهم للكيانات ورجالها، ويرفضون استغلال المنافسة بظروفها ونتائجها وتفاصيلها؛ للتقليل والانتقاص من رجالات الكيانات الأخرى".

ووجّه الإعلامي الرياضي، رسالة إلى حمد الله؛ قائلًا فيها: "هذا الدوري السعودي، وكل المنافسين أخوة وأحبة، وإذا عندك مشاكل مع أحد، هناك جهات أخرى معنية.. من متى أنت وأمثالك تقيم مراجل ومواقف منسوبي الكيانات، في الدوري السعودي".

ومن ناحيتهم.. انقسم مشجعو نادي الاتحاد، بين مؤيد ومعارض لتصريحات النجم المغربي؛ حيث قال البعض: "حمد الله يمثلني"؛ في إشارة إلى تأييد هجومه على النصر.

جدير بالذكر أن خلافات عنيفة، نشبت بين عملاقي الرياض وجدة، بعد انتقال حمد الله من نادي النصر إلى قلعة العميد، في ديسمبر من عام 2021؛ إلا أن الدفاع الاتحادي الأخير عن العالمي، قد يمهد لـ"مصالحة تاريخية"، بين الناديين، خلال الفترة القادمة.

Shahid