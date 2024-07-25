أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة محمد صلاح ونجم ريال مدريد .. ميركاتو العميد لن يتوقف عند موسى ديابي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 يوليو 2024.

أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًا مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليستعد أسد الأطلس لتجربة احترافية ثالثة في الدوري السعودي، بعد فريقي النصر والاتحاد.

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة المدير الفني لوران بلان، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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قد تتفق أو تختلف معه، لكن هناك حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد؛ نعم! وليد الفراج حالة خاصة في الإعلام الرياضي السعودي..

"محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيجدد عقده".. هكذا كانت الأخبار، قبل أيام قليلة؛ بشأن مستقبل النجم المصري مع النادي الإنجليزي العملاق.

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة المدير الرياضي رامون بلانيس، على التعاقد مع أحد المواهب الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

نسخة جديدة من كأس أنطونيو بويرتا على وشك الانطلاق من قلب نادي إشبيلية الإسباني، لكنها ذات طابع خاص هذه المرة، حيث تشهد مشاركة أول فريق آسيوي..

المال هو "لغة" الساحرة المستديرة الآن؛ فمن خلاله يُمكن حسم أي صفقة، أو إقناع لاعب ما بـ"تغيير انتمائه" من فريقٍ إلى آخر، أو مغادرة قارة بأكملها وخوض تجربة جديدة.

يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، والمقام في إسبانيا.

يستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.