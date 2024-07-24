"عرض بـ122 مليون ريال" .. الاتحاد يتحرك للتعاقد مع بيدري الجديد

مستجدات مثيرة في ميركاتو الاتحاد..

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة المدير الرياضي رامون بلانيس، على التعاقد مع أحد المواهب الإسبانية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إسبانيا مليئة بالمواهب الكروية الكبيرة؛ حيث استطاعت بلاعبين صغار في السن، التتويج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو"، بدأ العميد الاتحادي "مفاوضاته" مع نادي لاس بالماس الإسباني؛ للتعاقد مع النجم الموهوب ألبرتو موليرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن أن الاتحاد عرض 30 مليون يورو "122 مليون ريال سعودي"، على الفريق الإسباني؛ من أجل التعاقد مع موليرو البالغ من العمر 20 سنة.

وشددت الصحيفة على أن الصفقة "لن تكون سهلة"، وتحتاج إلى المزيد من المفاوضات؛ خاصة أن اللاعب يعتبر النجم الأبرز في صفوف لاس بالماس حاليًا، على الرغم من صغر عمره.

ويطلق على ألبرتو موليرو اسم "بيدري الجديد"، في إشارة إلى نجم نادي برشلونة الإسباني؛ وذلك على الرغم من تقارب عمريهما "فارق سنة ونصف تقريبًا".

بيدري رودريجيز بدأ في نادي لاس بالماس أيضًا، قبل الانتقال إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2020؛ حيث كان موليرو على وشك السير على خطاه، بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، قبل تعثر الصفقة أكثر من مرة.