الاتحاد يساهم .. مفاجأة في عقد حمد الله "الجديد" بعد انتقاله إلى الشباب!

تفاصيل عقد حمد الله مع الشباب..

أعلن نادي الشباب عن تعاقده رسميًا مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليستعد أسد الأطلس لتجربة احترافية ثالثة في الدوري السعودي، بعد فريقي النصر والاتحاد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن مفاجأة في عقد حمد الله الجديد مع الشباب، حيث قررت إدارة نادي الاتحاد، على تحمل مبلغ 4 ملايين يورو من قيمة عقد الهداف المغربي مع ناديه العاصمي الجديد.

وأفادت مصادر بأن حمد الله وقع على عقد مع الشباب لمدة موسمين، وهو الأمر الذي لم يكشف عنه المركز الإعلامي بالنادي - حتى الآن - مقابل 16 مليون يورو؛ حيث يدفع الشباب منها 4 ملايين في الموسم الأول، ومثلها من نادي الاتحاد، مقابل ما تبقى من عقده مع النادي الجداوي، فيما سيتحمل الليوث باقي المبلغ في الموسم الثاني، بقيمة 8 ملايين يورو.

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وبحسب الجدول المُعلن عنه من قِبل الرابطة، للموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، فإن حمد الله سيخوض المواجهة الأولى ضد الاتحاد، بقميص الشباب، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 16 من دوري روشن السعودي، ثم يتجدد لقاء القمة بين الناديين في الجولة 33.

وبعد كسر رقمه القياسي في الموسم الماضي، كصاحب أكبر رصيد من الأهداف المسجلة بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي، والذي كسره البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بـ35 هدفًا، بات حمد الله، الذي فاز بلقب هداف الدوري 3 مرات، أمام اختبار جديد يجعله بحاجة لتسجيل أكثر من 15 هدفًا مع الشباب، من أجل التفوق على الرقم المسجل باسم السوري عمر السومة مع الأهلي، بـ144 هدف، ليصبح الهداف التاريخي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في سبع مواسم فقط.