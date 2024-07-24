سيطرة الهلال و"كريستيانو رونالدو يساوي نيمار وبنزيما معًا" .. أعلى رواتب دوري روشن السعودي

عقود ضخمة في دوري روشن السعودي للمحترفين..

المال هو "لغة" الساحرة المستديرة الآن؛ فمن خلاله يُمكن حسم أي صفقة، أو إقناع لاعب ما بـ"تغيير انتمائه" من فريقٍ إلى آخر، أو مغادرة قارة بأكملها وخوض تجربة جديدة.

ومع الثورة الهائلة في القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية؛ أصبحنا نسمع عن "مبالغ مالية هائلة" تنفقها الأندية، لجلب أبرز نجوم العالم، في مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، ليعقبه عددًا كبيرًا من الأسماء العالمية؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار جونيور "الهلال"، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد"، النجم الجزائري رياض محرز "الأهلي" وغيرهم الكثير.

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وفي هذا السياق.. كشف موقع "Capology"، عن رواتب أبرز النجوم العالميين، الناشطين في دوري روشن السعودي للمحترفين، في الوقت الحالي.

الموقع أعلن حصول رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، على راتب سنوي يقدر بـ200 مليون يورو؛ وهو ضعف ما يحصل عليه كل من نيمار وبنزيما.

نيمار وبنزيما يحصل كل منهما على 100 مليون يورو سنويًا، يليهما محرز في "المركز الرابع" بقائمة أعلى الرواتب في دوري روشن السعودي، بـ52.5 مليون يورو.

وفيما يلي أعلى "10 رواتب" في دوري روشن السعودي للمحترفين..

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو "النصر": 200 مليون يورو.

2- البرازيلي نيمار جونيور "الهلال": 100 مليون يورو.

3- الفرنسي كريم بنزيما "الاتحاد": 100 مليون يورو.

4- الجزائري رياض محرز "الأهلي": 52.5 مليون يورو.

5- السنغالي ساديو ماني "النصر": 40 مليون يورو.

6- السنغالي خاليدو كوليبالي "الهلال": 37.4 مليون يورو.

7- الصربي أليكساندر ميتروفيتش "الهلال": 25 مليون يورو.

8- الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "الهلال": 25 مليون يورو.

9- الفرنسي نجولو كانتي "الاتحاد": 25 مليون يورو.

10- الإسباني إيمريك لابورت "النصر": 24.5 مليون يورو.

ويظهر من هذه الإحصائية، سيطرة نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على قائمة أعلى الرواتب في دوري روشن السعودي للمحترفين، يليه النصر ثم الاتحاد، وأخيرًا الأهلي بـ"اسم وحيد فقط".