"محمد صلاح يتنازل عن عرشه" .. تطورات تفاجئ السعودية في مستقبل نجم ليفربول

مفاجأة جديدة في مستقبل محمد صلاح..

"محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيجدد عقده".. هكذا كانت الأخبار، قبل أيام قليلة؛ بشأن مستقبل النجم المصري مع النادي الإنجليزي العملاق.

عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2025؛ وسط اهتمام كبير من السعودية بـ"التوقيع معه"، للعب في صفوف الهلال أو الاتحاد تحديدًا.

وعلى الرغم من أخبار رفض اللاعب للسعودية واقترابه من التجديد مع الفريق الإنجليزي؛ إلا أن صحيفة "ليفربول إيكو"، فجرت مفاجأة كبرى.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن أن صلاح سيتنازل عن "عرشه في ليفربول"، وسيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، قريبًا جدًا.

وأعلنت الصحيفة بدء إدارة ليفربول، البحث عن لاعب "بدلًا" من محمد صلاح؛ يستطيع قيادة خط هجوم الفريق الأول، في المستقبل القريب.

وأكدت على أن "مستقبل" النجم المصري، سيكون في السعودية على الأغلب، حال الرحيل عن ليفربول، سواء في صيف العام الحالي أو القادم.

جدير بالذكر أن صلاح "32 سنة"، يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف 2017؛ مسجلًا 211 هدفًا وصانعًا 89، خلال 349 مباراة رسمية.