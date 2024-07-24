صفقة كبرى للدوري السعودي؟.. اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بـ13 مليون يورو

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يستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب برنامج "إلشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد دخل الاتحاد في مفاوضات مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، الذي سبق وارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي.

وقال الصحفي ماركوس بينتو، في مقطع فيديو على حساب البرنامج بمنصة إكس: "الاتحاد يغري روديجر براتب سنوي يتراوح بين 12 و13 مليون يورو".

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ويستهدف الاتحاد التعاقد مع قلب دفاع جديد، يقود الخط الخلفي للفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل القائد المصري أحمد حجازي.

يشار إلى أن روديجر ساهم بقوة في تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خاض 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.