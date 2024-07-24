خاص | رئيس إشبيلية: الثورة السعودية تخدم أهدافنا وبرشلونة لن يؤثر علينا في قضية نيجريرا

حوار خاص مع خوسيه كاراسكو رئيس إشبيلية فتح به عدة ملفات..

نسخة جديدة من كأس أنطونيو بويرتا على وشك الانطلاق من قلب نادي إشبيلية الإسباني، لكنها ذات طابع خاص هذه المرة، حيث تشهد مشاركة أول فريق آسيوي..

الاختيار وقع على نادي الاتحاد في ظل الثورة السعودية الكبرى التي يشهدها عالم كرة القدم حاليًا، بجانب وجود كوكبة من النجوم به ككريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو وغيرهم.

المباراة من المقرر أن تقام في 26 من يوليو الجاري على استاد سانشيز بيزخوان، وبالتزامن معها تواصلنا مع خوسيه ماريا كاراسكو؛ رئيس النادي الإسباني.

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في هذا الحوار فتحنا عديد الملفات بخلاف الكأس الودي المنتظر، كاحتمالية إقامة بعض مباريات الدوري الإسباني خارجيًا، رأيه في الثورة السعودية وعملية التفاوض مع لجنة الاستقطابات، سر رحيل سيرخيو راموس، قضية نيجريرا وغيرها تجدونه في السطور التالية..

الدوري الأوروبي هو الكأس المفضل لإشبيلية .. ما السر وراء ذلك؟ وأي من الألقاب السبعة التي توج بها النادي هو الأكثر تميزًا بالنسبة لك؟

نقول في إشبيلية إنه لا يوجد أحد يحب هذه البطولة كما نحن نحبها؛ بفضلها أصبحنا نادٍ عظيم في إسبانيا وأوروبا بأسرها، لدينا طاقة خاصة تربطنا بها لدرجة تشعرنا أنها ملك لنا في كل مرة نتنافس بها.

أما عن النسخة الأفضل بالنسبة لي؛ فهناك ثلاث وليست واحدة..

الأولى هي أيندهوفن (أمام ميدلزبره الإنجليزي 4-0 عام 2006)؛ كونها كان أولى الألقاب، أما الثانية فهي كولون (أمام إنتر الإيطالي 3-2 في 2020)؛ بحكم أنها كانت في نفس عام جائحة كورونا، وتمكنا به من جلب الفرحة للجماهير رغم الظروف الفردية وقتها من لعب في ملاعب مغلقة، هذا جعلها مميزة حقًا.

الثالثة هي الأخيرة في بودابست (أمام روما الإيطالي 4-1 في ركلات الترجيح عام 2023)، كان عامًا مليئًا بالتحديات، تتويجنا باللقب القاري، جعل المشجعين أكثر ارتياحًا بشأن مستقبل النادي.

أنطونيو بويرتا كان شخصًا ولاعبًا مميزًا .. ماذا يمثل كأسه بالنسبة لإشبيلية؟ ولماذا وقع الاختيار على نادي الاتحاد للعب في نسخة 2024؟

أنطونيو كان شخصًا رائعًا على المستوى المهني والشخصي؛ لاعب ممتاز وشخص رائع. علاقتنا به علاقة طفل نشأ في أكاديمية النادي، لقد كنا نكن له احترامًا خاصةً جدًا. عن طريق كأس أنطونيو بويرتا، نحاول منحه جزء من حقه.

بالنسبة لاختيار المشاركين، فنحاول دائمًا البحث عن فرق تتناسب مع الظروف المطلوبة للكأس، لذا اخترنا الاتحاد كفريق رفيع المستوى، يضم لاعبين عالميين، لتكريم أنطونيو.

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هل يمكن أن نرى كأس أنطونيو بويرتا يُقام يومًا ما في السعودية؟ وبشكل عام، هل أنت مُرحب بفكرة إقامة بعض مباريات الدوري الإسباني في المملكة العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية؟

حسنًا!، أعتقد أن كأس أنطونيو بويرتا خاص جدًا بالنسبة لنا، ومكانه هو استاد سانشيز بيزخوان، حيث المكان الذي يجب أن يشهد تكريم أنطونيو.

بشأن مباريات الليجا فهو أُخذ بعين الاعتبار وتم مناقشته من بعض. مثل هذا القرار مهم للغاية ويجب أن يكون متوازنًا من جميع الجوانب، ومن يتخذ القرار النهائي به هي رابطة الدوري الإسباني.

كرة القدم السعودية خطفت أنظار العالم في الآونة الأخيرة، وإشبيلية تعامل معها عن قرب بفضل انتقال ياسين بونو إلى الهلال، وراكيتيتش إلى الشباب .. كيف سار التفاوض مع السعوديين؟ هل هو أسهل أم أصعب من التفاوض مع الأوروبيين، خاصةً وأن التعامل كان مع لجنة الاستقطابات وليس نادٍ بعينه؟

كل مفاوضات، كل دولة، وكذلك كل نادٍ له خصوصياته، وبالتأكيد إشبيلية له خصوصياته، لكن لم نواجه أي مشكلة في التفاوض مع السعوديين، والدليل أننا دخلنا في مفاوضات معهم في أكثر من مناسبة.

وماذا عن رأيك في الثورة السعودية؟ هل هي لصالح اللعبة بشكل عام في العالم أم أن تبعاتها ستكون سيئة؟ وإلى أين ستصل .. ستكون قوة جديدة في اللعبة أم أن نهايتها ستكون سيئة كحال الصين؟

صحيح أن الكرة السعودية تتطور بشكل كبير، حتى أصبح السوق السعودي واحد من أقوى الأسواق اقتصاديًا.

بالطبع لا يمكنني أن أتنبأ بمستقبلها، لكن السر دائمًا في الاستمرارية. وبالنسبة لأندية كإشبيلية؛ أندية تشتري وتبيع دائمًا وتتمتع بقدرة استكشافية مميزة للغاية، فإن وجود أسواق ناشئة كالسعودية أمر مهم للغاية لطريقة عملنا، ونأمل أن يستمر هذا النمو.

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ياسين بونو رحل إلى السعودية بعد علاقة طويلة الأمد مع إشبيلية .. كيف دارت هذه الصفقة؟ وهل قررتم رحيله قبل تلقيه عرض من الهلال؟

بونو وصله عرضًا مثيرًا كما وصل لإشبيلية، والصفقة كان مفيدة لجميع الأطراف، ومن هنا تم الاتفاق على الشروط التي رأيناها مناسبة لنا.

مؤكد أن ياسين واحد من أفضل الحراس في العالم، دائمًا ما كان يحظى باهتمام العديد من الأندية.

بالانتقال للمدافع الإسباني سيرخيو راموس .. لماذا رحل بعد موسم واحد فقط خلال فترته الثانية بالنادي؟ وهل تعتقد أن انتقاله للسعودية مناسب له ونادي الاتحاد بشكل خاص في ظل التقارير التي تربطه بالانتقال إلى هناك؟

راموس اتخذ قراره بالرحيل، كنا نريد استمراره معنا، لكن ربما اختلف الوضع عما كان من قبل في النادي (نشأ في إشبيلية قبل أن يرحل عام 2005 لريال مدريد).

حاليًا إشبيلية يقوم بعملية تجديد، وراموس يبحث عن تجارب جديدة في حياته المهنية. بالتأكيد نحن ممتنون له للغاية، وسيظل إشبيلية بيته دائمًا.

إذا ذهب إلى السعودية، سأكون سعيدًا من أجله، إذا كان هذا هو ما يحتاجه، وأعتقد أن هذا سيكون جيدًا جدًا للكرة السعودية.

هل فكرتم في التعاقد أي لاعب من الدوري السعودي مؤخرًا سواء من المحليين أو الأجانب؟

إشبيلية منفتح على كافة الأسواق، إذا لفت لاعب نظرنا، لا نلتفت إلى أصله أو المسابقة الناشط بها أو الفريق الذي يمثله، لكن حتى الآن لم يحدث أن فكرنا في لاعب من دوري روشن.

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إشبيلية كان أحد الأندية التي أدانت تورط برشلونة في قضية نيجريرا .. كيف تسير العلاقات بين الناديين حاليًا؟

بالطبع أكدنا رفضنا للمخالفات المثبتة، لا نقبل أبدًا بدفع مبالغ لعضو مهم في لجنة الحكام. لقد كنا صريحين بما يكفي، وأظهرنا رفضنا لكل ذلك.

علاقتنا؟ برشلونة حضر لملعبنا في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ونحن لا نزال على موقفنا، مؤكد أنهم لا يتفقون معنا، لكن هذا لن يؤثر علينا.

أخيرًا، الموسم الماضي لم يكن مرضيًا لإشبيلية من ناحية النتائج .. ما هو هدفكم في الموسم المقبل؟ وهل المنافسة على لقب الدوري الإسباني واقعيًا بالنظر للتشكيلة الحالية لريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد؟

في الوقت الحالي، يجب أن يكون تركيزنا منصبًا على بناء فريق جيد، نجري تغييرات كبيرة حاليًا؛ لدينا مدرب جديد، مشروع جديد، سنمضي قدمًا خطوة بخطوة. هدفنا الأساسي هو إعادة إشبيلية إلى مكانه الصحيح، لكن علينا أولًا أن نبني فريقًا جيدًا ومن ثم يمكننا المنافسة على الألقاب.