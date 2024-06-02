جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

ومنذ وصول رونالدو إلى النصر، أصبح الدوري السعودي ملتقى نجوم العالم، فقد شاهدنا في الصيف الماضي، تعاقد الهلال مع نيمار، وسافيتش ونيفيش وغيرهم، وانضمام كريم بنزيما وكانتي للاتحاد، وارتدى فيرمينو ورياض محرز، قميص الأهلي.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2024، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024...