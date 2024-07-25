"برقم رحلة الطائرة ومكالمة في الشارع" .. الاتحاد يعلن صفقة موسى ديابي رسميًا

موسى ديابي ينضم رسميًا إلى كتيبة النمور..

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة المدير الفني لوران بلان، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ومهّد الاتحاد للإعلان عن صفقة موسى ديابي، بالكشف عن رقم الرحلة MD1927k، وفيديو الإعلان عن الصفقة، تمثل في قدوم اللاعب ورده على مكالمة هاتفية قال فيها "مرحبًا يا نمر، أنا هنا".

وتعاقد الاتحاد رسميًا مع موسى ديابي، بعقد لمدة خمسة مواسم، بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح في مدينة أليكانتي الإسباني، حيث يستعد لتجربة احترافية جديدة، بعد مسيرات مميزة في دوريات فرنسا وألمانيا وإنجلترا، بفضل موهبة ومهارته في مركز الجناح، فيما تقرر ارتداء اللاعب للقميص رقم 19 مع العميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد دومبنجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي، أن اللجنة الرياضية وضعت من أهدافها التعاقد مع لاعب مميز في مركز الجناح لدعم صفوف الفريق في هذا المركز، مضيفًا أن ديابي من اللاعبين البارزين عالميًا في هذا المركز، والاتحاد على ثقة بأنه سيكون إضافة جيدة للفريق مع زملائه الذين يعملون بشكل مثالي في المعسكر للتحضير للموسم الجديد، من أجل تقديم المستويات والنتائج التي تليق بالاتحاد وجماهيره الكبيرة.

من جانبه، وجه موسى ديابي، رسالة إلى الجماهير، قائلًا "أهلًا جماهير الاتحاد، أعلم أنكم انتظرتم وقتًا طويلًا من أجلي، الآن أنا هنا، لقد اخترت الفريق الأفضل والجمهور الأفضل. النمور".

وكان موسى ديابي قد شارك في 54 مباراة بقميص أستون فيلا خلال الموسم الماضي، بكافة المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.