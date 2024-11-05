أخبار الأهلي اليوم | حرب تصفية الحسابات بين يايسله والإنجليز، ومحرز يُبرر عدم احتفاله بالأهداف

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.

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الإعلامي وليد الفراج طلب توضيحًا لما قاله النجم الجزائري

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الأوضاع مثيرة جدًا في الفريق الجداوي

المهاجم الإنجليزي جلس احتياطيًا أمام الشرطة..

المستشار التحكيمي المصري يرد على الاتهامات الموجهة له..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

الجزائري يتحدث بعد ثنائيته في مرمى الشرطة..

ماذا حدث في مؤتمر أحمد صلاح بعد مواجهة الأهلي والشرطة؟

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

ملامح من فوز الأهلي الكبير أمام الشرطة بخماسية..

"بوبي" يعود للانفجار من جديد في الأهلي .. فماذا قدم أمام الشرطة؟

السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..

هدف وجزائية مهدرة في أول 20 دقيقة من الديربي السعودي العراقي..

حلقة جديدة من سلسلة "مشجع الأسبوع"