أخبار الأهلي اليوم | حرب تصفية الحسابات بين يايسله والإنجليز، ومحرز يُبرر عدم احتفاله بالأهداف

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 نوفمبر 2024.
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"كان حولي الأفضل في العالم" .. رياض محرز يُطالب بالكف عن المقارنة بين أدائه في الأهلي ومانشستر سيتي
الإعلامي وليد الفراج طلب توضيحًا لما قاله النجم الجزائري
أسرار خطيرة بشأن مستقبل يايسله .. "وضع إيفان توني على دكة البدلاء جزء من حرب تصفية الحسابات في الأهلي"
الأوضاع مثيرة جدًا في الفريق الجداوي
فيديو | "مغرور رغم مستواه السيئ!" .. تصرف إيفان توني تجاه يايسله أمام الشرطة يثير الاستياء
المهاجم الإنجليزي جلس احتياطيًا أمام الشرطة..
بعد اتهامات جمهور الهلال له .. سمير عثمان: لن أجامل أحد وتربيتي تمنعني من الرد!
المستشار التحكيمي المصري يرد على الاتهامات الموجهة له..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
"لهذا السبب لا أحتفل بأهدافي" .. رياض محرز يرمي بالكرة في ملعب الأهلي مرة أخرى ردًا على الانتقادات
الجزائري يتحدث بعد ثنائيته في مرمى الشرطة..
"هذا سؤال استفزازي وما نتعرض له لا يقبله حتى فيفا" .. مدرب الشرطة يغضب خلال المؤتمر بعد خماسية الأهلي
ماذا حدث في مؤتمر أحمد صلاح بعد مواجهة الأهلي والشرطة؟
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
أخيرًا تخلى ماتياس يايسله عن عناده .. وأحرج النصر أمام جماهيره رغم "آفة الراقي"!
ملامح من فوز الأهلي الكبير أمام الشرطة بخماسية..
فيرمينو يتحد مع البريكان للرقص على أحزان توني في الأهلي .. وأضاع فرصة "الهاتريك" أمام الشرطة!
"بوبي" يعود للانفجار من جديد في الأهلي .. فماذا قدم أمام الشرطة؟
هل تكون له الأولوية الصيف المقبل؟ .. عملاق سعودي طلب فينيسيوس ومحمد صلاح قبل الهلال والأهلي
السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..
عين على الحكم | الفار أنقذ الأهلي مرتين وفرانك كيسييه ضيّعه! .. ضربة جزاء ضد الشرطة تحير تقنية الفيديو
هدف وجزائية مهدرة في أول 20 دقيقة من الديربي السعودي العراقي..
مشجع الأسبوع | الخدعة السعيدة .. شبيه موسى ديابي يُشعل فرحة طفل اتحادي
حلقة جديدة من سلسلة "مشجع الأسبوع"