فيديو | "مغرور رغم مستواه السيئ!" .. تصرف إيفان توني تجاه ماتياس يايسله أمام الشرطة يثير الاستياء

المهاجم الإنجليزي جلس احتياطيًا أمام الشرطة..

في وقت نال به قرار الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بإبعاد المهاجم الإنجليزي إيفان توني عن التشكيل الأساسي أمام الشرطة العراقي، أثار الأخير غضبهم بتصرفه على مقاعد البدلاء.

الراقي حقق الفوز ليلة أمس الإثنين، أمام الفريق العراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وفضل يايسله في اللقاء الدفع بالمهاجم المحلي فراس البريكان مع الاحتفاظ بتوني على مقاعد البدلاء، نظرًا لتراجع مستواه، قبل الدفع به في الدقيقة 69 من عمر اللقاء بينما كانت تشير النتيجة لتقدم الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد بالفعل.

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لكن انتشر فيديو للمهاجم الإنجليزي من على مقاعد البدلاء، زعم مصوره أن الغضب كان قد تملك من توني لاستبعاده من التشكيل الأساسي، بينما يبدو يايسله محاولًا إرضائه والرفع من معنوياته بحديث جانبي ودي.

مزاعم مصور الفيديو دفعت الجمهور الأهلاوي للهجوم على الوافد الجديد في الصيف الماضي، مستغربًا من غضبه رغم مستواه المتواضع، حتى وصفه البعض بـ"المغرور"، مطالبين باستبعاده في قادم المباريات، لحين احترام قرارت المدرب واستعادة مستواه.

فيما لجأ البعض الآخر للوم المدرب الألماني الشاب واصفين شخصيته بـ"الضعيفة"، ومطالبين بمدرب قوي للسيطرة على نجوم الفريق، كي يستعيد الراقي مكانته من جديد.

يذكر أن توني كان قد انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، وخلال 12 مباراة شارك بها، سجل أربعة أهداف فقط، وصنع اثنين آخرين.