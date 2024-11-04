هل تكون له الأولوية الصيف المقبل؟ .. عملاق سعودي طلب فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح قبل الهلال والأهلي

السعودية تضغط للتعاقد مع فينيسيوس وصلاح..

وضعت المملكة العربية السعودية، الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، والمصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ على رأس أولويتهما لـ"ضمهما"، في الفترة القادمة.

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اسم فينيسيوس ارتبط بالانضمام إلى النادي الأهلي أو الهلال، إذا وافق على القدوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما حاول الاتحاد كثيرًا التعاقد مع صلاح، قبل أن يُقال بإن الزعيم "أقوى المرشحين" للتوقيع معه أيضًا.

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وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل عن "موقف" نادي الاتحاد، من التعاقد مع الثنائي البرازيلي والمصري.

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هود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السابق، طلب التعاقد مع فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح؛ وذلك قبل استقالته من منصبه بشكل رسمي، وتولي لؤي مشعبي بدلًا منه.

وأعلن الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، أن ناظر أرسل طلب التعاقد مع فينيسيوس وصلاح، إلى لجنة الاستقطابات السعودية، منذ شهر يونيو من عام 2024، أي قبل الهلال والأهلي.

وسابقًا.. صرح أكثر من مسؤول في وزارة الرياضة السعودية ولجنة الاستقطابات، بأن الأولوية تكون للنادي الذي طلب اللاعب أولًا، وذلك حال وجود منافسة من أكثر من فريق محلي، على نفس الاسم؛ وهو ما قد يكون سببًا في تحرك ناظر السريع - قبل استقالته -، لتأمين الأولية للعميد في صفقتي فينيسيوس وصلاح.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يرتبط بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف عام 2027، بينما ينتهي تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، بختام الموسم الرياضي الحالي؛ دون وجود أي مؤشرات على التجديد - حتى الآن -.