أسرار خطيرة بشأن مستقبل يايسله .. "وضع إيفان توني على دكة البدلاء جزء من حرب تصفية الحسابات في الأهلي"

الأوضاع مثيرة جدًا في الفريق الجداوي

يبدو أن قرار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، إجلاس المهاجم الإنجليزي إيفان توني على دكة البدلاء خلال مواجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس لم يكن فنيًا بحتًا، بل له أبعادًا أخرى!

المدرب الشاب فاجأ الجميع بالانصياع لرغبة الجمهور الأهلاوي وإعادة فراس البريكان لمركز المهاجم على حساب توني الذي ضمه الأهلي هذا الموسم من برينتفورد، وقد جاءت النتائج مذهلة بالفوز على الشرطة 5-1 وإحراز المهاجم السعودي لهدفين.

الصحفي ماجد الفهمي فاجأ الجميع بالكشف عن أسرار خطيرة تخص مستقبل يايسله وصراعه مع المسؤولين في الأهلي، مشيرًا إلى أن استبعاد توني من التشكيل الأساسي أمام الشرطة لم يكن إلا جزءًا من حرب تصفية الحسابات بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال لبرنامج المنتصف "يايسله وجه اليوم صفعة للإنجليز الموجودين في الأهلي إثر الخلافات الحادة بين الطرفين، ذكرت سابقًا أن هناك حربًا باردة داخل الأهلي بين إنجلترا وألمانيا. يايسله اليوم وضع المهاجم الذي جلبه لي كينجرتون ورون جورلي على دكة البدلاء، وقد أدى اللاعبون بشكل ممتاز ورغبة كبيرة ولاحظنا أن النسق أصبح أبطأ والهجوم تراجع بعد دخول توني أرض الملعب".

أتم "تصفية الحسابات الداخلية في الأهلي بدأت تأتي أكلها، حسبما أعلم فإن جورلي وكينجرتون أخبروا يايسله بأنه لن يتم جلب لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي حال لم يفسخ عقده بالتراضي ويُوقع عل تسوية مالية مع النادي، وتلك بالطبع كارثة".

يذكر أن توني كان قد انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، وخلال 12 مباراة شارك بها، سجل أربعة أهداف فقط، وصنع اثنين آخرين.