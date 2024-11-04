مشجع الأسبوع | الخدعة السعيدة .. شبيه موسى ديابي يُشعل فرحة طفل اتحادي

حلقة جديدة من سلسلة "مشجع الأسبوع"

نواصل تقديم حلقات سلسلة "مشجع الأسبوع" المختصة باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا اليوم من أحد شوارع مدينة جدة وعقب الفوز على الأهلي في مباراة الديربي بهدف نظيف، حيث تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر طفل تعرض للخداع لكنها الخديعة الأسعد في العالم.

المشجع الطفل وجد في طريقه خلال الخروج من الملعب شخص يُشبه نجم العميد، موسى ديابي، وهنا لم يُصدق نفسه والتقط صورة معه ومن ثم أظهر سعادة هستيرية، وقد نشر أخاه الفيديو معلقًا "أخي صدق بالفعل أنه موسى ديابي".

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النجم الفرنسي وصل الاتحاد هذا الموسم قادمًا من أستون فيلا، وقد تألق بشكل كبير مع الفريق مسجلًا هدفًا واحدًا وصانعًا 10 خلال 10 مباريات مع الفريق، 9 في دوري روشن السعودي وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال في الصدارة.