روبرتو فيرمينو أمام الشرطة | اتحد مع فراس البريكان للرقص على أحزان إيفان توني .. وأضاع فرصة "الهاتريك"!

"بوبي" يعود للانفجار من جديد في الأهلي .. فماذا قدم أمام الشرطة؟

في وقت أنظار جماهير الأهلي السعودي منصبة بها على المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ الوافد في الميركاتو الصيفي الماضي، في انتظار انفجاره وحصد النقاط من ورائه، أتاهم العوض من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو..

"بوبي" قاد الراقي اليوم الإثنين، للفوز أمام الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

هدف البرازيلي الأول جاء بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، بعدما استقبل عرضية رائعة من الجهة اليسرى لوسط الملعب، تبعها برأسية رائعة في شباك الحارس أحمد باسل، وبينما شكك الحكم في صحة الهدف في البداية بداعي التسلل، أثبتت تقنية الفيديو صحته.

أما ثاني أهدافه، فجاء في الدقيقة 5+45 من عمر الشوط الأول، بفضل مجهود فردي رائع من زميله المهاجم فراس البريكان الذي توغل من الجهة اليسرى ومر من الحارس، حتى مرر لفيرمينو عرضية أرضية، أسكنها الأخير سهلة في الشباك الفارغة.

وكان للبرازيلي الكلمة العليا الأولى؛ فهو صاحب الهدفين الأول والثاني اللذين فتحا الباب أمام الثلاثية التالية التي سجلها رياض محرز "هدفين" وفراس البريكان، لقتل المباراة ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة على الصعيد الآسيوي "12 نقطة في صدارة مجموعة الغرب".