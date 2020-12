Xem trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam ở đâu?

Next Media

Next Media

Cập nhật kênh phát sóng, link trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam.

ĐT và U22 Việt Nam thi đấu giao hữu vào 17h ngày 23/12 (sân Cẩm Phả) và 17h ngày 27/12 (sân Việt Trì).

Trận giao hữu ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3 - On Sports, Bóng đá TV, K+PM và kênh YouTube Next Sports, VFF Channel.

Các đội khác

ĐT Việt Nam đang tập trung với 35 cầu thủ. Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới, U22 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 18/12. HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách tập trung U22 Việt Nam.

Do HLV Park Hang-seo phụ trách cả hai đội tuyển nên ở hai trận giao hữu sắp tới, ông sẽ không trực tiếp chỉ đạo ở dưới sân. Thay vào đó, nhà cầm quân người sẽ ngồi trên khán đài quan sát và đưa ra chỉ đạo chung cho đội ngũ trợ lý được phân công phụ trách riêng từng đội.