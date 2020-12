Vũ Như Thành thay Dương Hồng Sơn làm HLV Phú Thọ

Cựu trung vệ Vũ Như Thành đột ngột thay ông Dương Hồng Sơn làm HLV trưởng CLB Phú Thọ.

Bất ngờ đã xảy ra đối với Phú Thọ - tân binh giải hạng Nhất. Theo đó, HLV Dương Hồng Sơn bất ngờ bị đội bóng này sa thải. Lý do theo tìm hiểu là bởi vị chiến lược gia người Nghệ An đã nhiều lần đòi hỏi quyền lợi cho cầu thủ nhưng không được BLĐ đội bóng đáp ứng. Sau cùng, đôi bên to tiếng và kết quả là ông Dương Hồng Sơn phải ra đi. Thay thế vị trí HLV trưởng của Dương Hồng Sơn là cựu trung vệ Vũ Như Thành – đồng đội của Dương Hồng Sơn tại AFF Cup 2008.

Việc thay đổi vị trí HLV trưởng tại Phú Thọ khiến rất nhiều người bất ngờ. Thứ nhất, ai cũng biết rằng nòng cốt của Phú Thọ là được Tập đoàn T&T chuyển giao với lứa cầu thủ U21 Hà Nội và một phần là đội U19 Hà Nội do Dương Hồng Sơn dẫn dắt.

Việc vị HLV này bất ngờ ra đi vì lý do đòi quyền lợi cho học trò đương nhiên khiến nhiều cầu thủ trong đội hình Phú Thọ không phục. Bên cạnh đó, Vũ Như Thành dù là một trung vệ có tài nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm làm HLV trưởng ở một CLB thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp .

Điều đó đương nhiên khiến người ta không khỏi lo lắng về tương lai của Phú Thọ. Các đây không lâu, Sài Gòn FC, đội bóng cũng được bầu Hiển chuyển giao lực lượng cách đây 4 năm đã chứng kiến cuộc tháo chạy hàng loạt của nhiều cầu thủ quan trọng. Hệ quả, Sài Gòn FC phải vá đắp bằng những cầu thủ trung bình hoặc đã hết thời.