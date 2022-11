Vô địch AFC Champions League, nâng cúp vàng World Cup: Tương lai của Cerezo Osaka Sakai Ladies dưới bàn tay Haruna Tabata và Shinomi Koyama

Cerezo Osaka đã tích cực thúc đẩy các hoạt động đào tạo trẻ không chỉ cho nam, mà còn cho cả Châu Á và bóng đá nữ.

Làm nên những điều lớn lao

Bởi những con người bình dị

Lần này, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với Haruna Tabata (20 tuổi) và Shinomi Koyama (17 tuổi), thành viên của đội một Cerezo Osaka Sakai Ladies (Nadeshiko League Division 1).

Chia sẻ về hành trình đến với bóng đá, Tabata nói: “Tôi đã từng đi cùng anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi đến một buổi tập, và từ đó tôi biết đến bóng đá".

Koyama cũng nhờ người anh trai mà biết đến môn thể thao này.

"Tôi chơi bóng là do ảnh hưởng của người anh trai lớn hơn tôi 3 tuổi", cô nói.

Koyama này, khi còn học tiểu học, nghe nói bạn từng chơi bóng với Hinata Kawai, đội trưởng hiện tại của đội U18 Cerezo Osaka. Hai bạn học cùng khối và cùng ở trong câu lạc bộ Tsukahara Sun (thành phố Takatsuki, tỉnh Osaka) đúng không?

Koyama: Vâng. Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm lớp 4 của khối tiểu học, và cô ấy đã tập ở đó từ lâu, nên có một sự khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã luôn thi đấu với nhau. Hinata chơi rất tốt, vì vậy tôi phải cố gắng nhiều để theo kịp cô ấy.

Tabata, bạn đã ăn tập trong Học viện JFA Sakai khi còn học trung học cơ sở (cấp 2). Bạn bắt đầu tập ở đó như thế nào?

Tabata: Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng sống trong ký túc xá là một môi trường phù hợp để tôi có thể tập trung vào bóng đá. Tôi đã từng sống ở vùng nông thôn của Osaka, và việc đi lại tốn rất nhiều thời gian, vì vậy tôi đã chọn ở lại Học viện vì tôi nghĩ ký túc xá sẽ thuận tiên hơn.

Tabata gia nhập học viện Cerezo khi còn học cấp 3 còn Koyama thì đến khi học cấp 2. Điều gì đã đưa hai bạn đến đây?

Tabata: Khi tôi suy nghĩ về sự nghiệp của mình vào năm học lớp 8, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đến thẳng Fukushima (Học viện JFA), nhưng hoàn cảnh không cho phép. Sau đó, huấn luyện viên Miyo Okamoto của đội Cerezo Osaka Sakai Ladies đã mời tôi tham gia khóa đào tạo vào thời điểm đó. Tôi rất vui khi được tham gia tập luyện nên tôi đã đồng ý.

Koyama: Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã được mời tham gia vào lớp xuất sắc, và kể từ đó tôi đã cống hiến cho Cerezo. Đây là lần đầu tiên tôi chơi cùng một đội toàn nữ. Ban đầu tôi cũng không rõ mọi thứ sẽ thế nào. Ở đây có những đàn chị như Honoka-san Hayashi của West Ham United chơi rất tốt. Vì vậy, tôi có suy nghĩ muốn bắt kịp họ.

Tabata: Cho đến khi học cấp 2, tôi chỉ chơi bóng với những bạn cùng tuổi, nhưng khi tôi đến Cerezo, đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi được chơi bóng với những cầu thủ trưởng thành ở nhiều độ tuổi. Mọi người đều thân thiện, và tôi nhớ lúc đầu đã bị ngợp. Tôi luôn có những hình mẫu để noi theo và vì thế nên tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ.

Koyama: Tôi vừa có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Tất cả các tiền bối đều khiến tôi cảm thấy họ xứng đáng được lên tuyển ngay từ ý thức của họ. Có rất nhiều thứ để học hỏi, cả trong và ngoài sân cỏ. Từ sự chuẩn bị trước khi tập luyện, và thậm chí họ đã chỉ ra những pha tiểu xảo của tôi, và họ cũng khen ngợi tôi khi tôi làm tốt. Tôi học được nhiều điều, chuyện gì nên làm và không nên làm.

Sự góp mặt của các đàn chị như Honoka Hayashi (West Ham United/Anh) và Saori Takarada (Linköping/Thụy Điển) giúp ích rất nhiều cho cả hai bạn. Bạn hài lòng về điều gì tại Cerezo Osaka Sakai Ladies?

Tabata: Thực sự ở đây không tồn tại sự phân biệt đẳng cấp, mọi người đều tràn đầy năng lượng. Cho dù họ đang thi đấu ở nước ngoài hay ở trong nước, họ luôn vui vẻ khi thi đấu cùng nhau. Đó là lý do tại sao tôi có thể thoải mái chơi bóng.

Koyama: Tôi có thể thấy mục tiêu của mình. Tôi thường nghĩ là: "Giờ tôi chưa thể làm được, nhưng nếu tôi cố gắng, tôi có thể bắt kịp họ". Tôi nghĩ rằng đó là một môi trường tuyệt vời để học hỏi từ họ.

Có trận đấu nào đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của hai bạn không?

Tabata: U20 World Cup là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp đá bóng của tôi cho đến nay. Đó là một giải đấu đặc biệt vì tôi đã chờ đợi nó từ lâu.

Koyama: Tôi cũng nhớ đến U20 World Cup như một ký ức rất đẹp của mình.

Bài học cuộc đời

Từ hành trình ở U20 World Cup

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới U20 World Cup được tổ chức tại Costa Rica vào tháng 8 năm nay. Đội tuyển U20 Nhật Bản đã để thua U20 Tây Ban Nha trong trận chung kết và về nhì chung cuộc. Cả Tabata và Koyama đều đá chính ở vị trí hậu vệ trong cả 6 trận đấu.

Ở U20 World Cup, các bạn đã thi đấu với các đội bóng mạnh nhất thế giới. Cảm giác thế nào?

Tabata: World Cup luôn là mục tiêu của đời tôi, vì vậy tôi đã ra sân với tinh thần mạnh mẽ. Khoảng một tháng trước khi giải đấu bắt đầu, tôi không thể góp mặt trong đội hình xuất phát ở Cerezo. Mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, vì vậy đôi khi tôi không nghĩ mình sẽ được ra sân nhiều ở U20 World Cup. Nhưng, tôi nghĩ rằng việc tôi tiếp tục đặt mục tiêu giành chức vô địch ngay cả khi mọi thứ không như ý đã giúp tôi có suất đá chính ở đội U20 Nhật Bản.

Koyama: Trước khi bước vào giải đấu, tôi thấy rằng vị trí của mình ở đội tuyển khác so với ở Cerezo Osaka. Các vị trí khác nhau đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, thời gian đó khá căng thẳng. Nhưng để có thể tiến xa hơn trong tương lai, tôi nghĩ bản thân cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp, và huấn luyện viên của tôi cũng bảo tôi phải làm như vậy. Tôi nghĩ, mình phải làm được.

Tôi nghĩ bàn thắng vào lưới U20 Mỹ sẽ không đến nếu tôi chưa từng đá tiền đạo cho Cerezo. Lúc đầu, tôi đã bị căng thẳng bởi sự thay đổi đột ngột này, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ rằng chính nó đã giúp tôi để lại dấu ấn.

Trong trận tứ kết, các bạn đã bám đuổi và thắng Pháp trong loạt sút luân lưu, sau đó đánh bại Brazil ở bán kết và gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết. Các khán giả luôn cổ vũ nhiệt tình cho Nhật Bản. Trải nghiệm đó như thế nào?

Tabata: Đó là lần đầu tiên tôi chơi bóng trước 30.000 người. Khán giả cổ vũ rất nhiệt và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được đá chung kết trong không khí như vậy.

Koyama: Khi chúng tôi giành chiến thắng trước Pháp, mặc dù chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung, nhưng toàn đội thấy tiếc vì chúng tôi đã quá tự tin là sẽ thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể thể hiện bản sắc của Nhật Bản thông qua giải đấu này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể lay động trái tim của mọi người và được nhiều khán giả cổ vũ như vậy. Lượng khán giả ngày một đông qua từng trận.

Tabata: Trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều người đã giơ quốc kỳ của đối thủ, nhưng khi chúng tôi thắng nhiều hơn, số lượng người cổ vũ cho Nhật Bản tăng lên, và số lượng cờ Nhật Bản trên khán đài cũng tăng lên. Tôi thực sự cảm thấy rằng đây là ý nghĩa rất lớn của việc có thể lay động trái tim mọi người.

CEREZO OSAKA

"Looking at the world" (Tạm dịch: Nhìn ra thế giới) cũng là chủ đề của dự án này. Những cầu thủ đẳng cấp như Honoka Hayashi và Saori Takarada đang xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Còn mục tiêu xuất ngoại của hai bạn thì sao?

Tabata: Hai người họ đã thi đấu ở nước ngoài, và tôi cũng muốn chơi bóng ở châu u. Nếu tôi chơi tốt ở đội tuyển Nhật Bản, tôi nghĩ sẽ có cơ hội ra nước ngoài. Tôi luôn hướng tới điều đó và tôi muốn chơi ở Tây Ban Nha.

Koyama: Tôi luôn lấy thế giới làm mục tiêu của mình. Tôi muốn chơi ở giải Ngoại hạng Anh giống như Honoka-san. Tôi đã tập cùng Honoka-san trong một thời gian dài, nên tôi càng muốn nhanh chóng gặp lại cô ấy ở đó.

Tabata: Sau khi U20 World Cup kết thúc, tôi có nhận được tin nhắn từ Saori-san và cô ấy nói: "Chúc mừng bạn đã giành được ngôi vị Á quân. Đó cũng là một thành tích rất đáng tự hào". Tôi cũng đáp lại tôi sẽ luôn ở phía sau cổ vũ Saori-san.

Koyama: Honoka-san thỉnh thoảng vẫn liên lạc với tôi. Trước khi diễn ra giải U20 World Cup, cô ấy đã nói với tôi rằng hãy cố gắng lên. Khi đội của tôi có vấn đề gì, cô ấy cũng liên hệ với tôi.

Không ngừng theo đuổi đỉnh cao

Bóng tối sẽ ở sau lưng chúng ta

Cerezo Osaka đã quyết định tham gia WE League (giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Nhật Bản), một giải đấu chuyên nghiệp dành cho nữ. Koyama đã được gọi vào đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên trong trận giao hữu quốc tế vào tháng 10 và MS&AD Cup. Tabata, 20 tuổi và Koyama, 17 tuổi đã thể hiện mong muốn mạnh mẽ thúc đẩy nền bóng đá nữ ở Nhật Bản bằng cách mang về những thành tích lớn lao.

Động lực thi đấu của hai bạn là gì?

Tabata: Nó xuất phát từ suy nghĩ tôi muốn trả ơn những người đã ủng hộ tôi và những người huấn luyện viên đã dạy tôi, bằng cách cho họ thấy tôi đang làm tốt như thế nào. Và tôi chơi bóng để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Koyama: Tôi nghĩ rằng trái tim mỗi người là động lực của chính họ. Nơi đó luôn tồn tại cảm xúc, khi thất bại, tinh thần hướng tới mục tiêu cao hơn và sự biết ơn. Và trong số đó, điều quan trọng nhất đối với tôi là làm cho gia đình mình hạnh phúc.

Cerezo Osaka Sakai Ladies đã quyết định tham gia WE League từ mùa giải 2023-24. Các bạn đặt mục tiêu gì cho riêng mình?

Tabata: Tôi luôn muốn chơi ở WE League, vì vậy tôi rất muốn đạt được thành tích cao ngay từ năm đầu tiên tham gia.

Koyama: Tôi nghĩ danh hiệu là điều cầu thủ nào cũng hướng tới. Tôi có thể chưa có tâm lý của nhà vô địch, nhưng tôi đã trưởng thành hơn trong hai năm qua. Tôi muốn rèn luyện tâm lý để trở thành một người chuyên nghiệp hơn nữa. Để có thể thi đấu ở nước ngoài, tôi phải đạt được thành tựu tại WE League. Chúng tôi có hơn nửa năm cho đến khi giải đấu khởi tranh, vì vậy tôi muốn cố hết sức mình.

Là một cầu thủ tốt nghiệp từ học viện, bạn muốn thể hiện hình ảnh nào với đàn em của mình?

Tabata: Tôi muốn ra nước ngoài và thi đấu đạt được kết quả tốt, và trở thành người mà các đàn em ngưỡng mộ.

Koyama: Từ trước đến nay, tôi luôn theo dõi sự phát triển của các tiền bối, nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn trở thành một tuyển thủ có thể làm hình mẫu, ngay từ cách cư xử của mình, để mọi người noi theo tôi.

Đây là câu hỏi cuối cùng. Mục tiêu của bạn trong tương lai với tư cách là một cầu thủ bóng đá là gì?

Tabata: Tôi thích Barcelona, ​​vì vậy mục tiêu của tôi là gia nhập F.C.Barcelona và giành chức vô địch Champions League. Tôi biết đó là một ước mơ lớn, nhưng tôi muốn hướng tới nó và trở thành một cầu thủ có thể thay đổi lịch sử.

Koyama: Khi nói đến bóng đá nữ ở Nhật Bản, mọi người thường nói đến thời đại của Sawa Homare-san, vì vậy tôi muốn làm mới hình ảnh của bóng đá nữ ở Nhật Bản với lối chơi của chúng tôi trong tương lai. Ngoài ra, mục tiêu của tôi là được thi đấu ở nước ngoài và giành chức vô địch World Cup cùng tuyển Nhật Bản. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Tiểu sử Haruna TABATA

Sinh ngày 27 tháng 5 năm 2002.

Nơi sinh: Tỉnh Osaka.

Chiều cao 163 cm, cân nặng 55 kg.

Sự nghiệp: CLB Viento Toyono → Học viện JFA Sakai → Cerezo Osaka Sakai Girls → Cerezo Osaka Sakai Academy (nay là U15 Cerezo Osaka Sakai Girls) → Cerezo Osaka Sakai Ladies.

Tabata là một Hậu vệ với khả năng phòng thủ tốt, nhưng đồng thời cũng có thể tham gia tấn công. Cô đã ghi được 5 bàn thắng ở Nadeshiko League mùa giải 2021.

Đội tuyển: Từng khoác áo Đội tuyển quốc gia nữ U16, U19 và U20 Nhật Bản.

Tiểu sử Shinomi KOYAMA

Sinh ngày 31 tháng 1 năm 2005.

Nơi sinh: Tỉnh Osaka.

Chiều cao 159 cm, cân nặng 51 kg.

Sự nghiệp: Tsukahara Sun Club → Cerezo Osaka Sakai Girls → Cerezo Osaka Sakai Academy (nay là U16 Cerezo Osaka Sakai Girls) → Cerezo Osaka Sakai Girls → Cerezo Osaka Sakai Ladies.

Koyama là một hậu vệ cánh với thể lực và tư duy tấn công tốt. Từng lọt vào Nadeshiko League Best Eleven (Đội hình tiêu biểu) năm 2021 với tư cách là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử (16 tuổi). Cô sở hữu nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân tốt.

Đội tuyển: Từng khoác áo tuyển U16, U17, U20 Nhật Bản và đội tuyển quốc gia Nhật Bản (lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022).