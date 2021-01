(V.League) Trận Viettel vs Bình Dương bị hoãn vì COVID-19

Sự ảnh hưởng của COVID-19 khiến trận đấu giữa Viettel vs Bình Dương rơi vào cảnh tạm hoãn.

Trong bối cảnh COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh mẽ tại Việt Nam, các trận đấu tại V.League lần lượt rơi vào trạng thái đóng băng để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, cũng như các CĐV.

Mới nhất, trận đấu giữa Viettel vs Bình Dương trên SVĐ Hàng Đẫy dự kiến diễn ra vào cuối tuần này sẽ bị hoãn lại do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội.

Đây đã là trận đấu thứ tư tại vòng 3 V.League 20212 phải dời lịch do sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, các cặp đấu giữa Than Quảng Ninh vs TP.HCM, Hải Phòng vs Hà Nội và Đà Nẵng vs Hà Tĩnh đều rơi vào cảnh tương tự.

Bên cạnh các trận đấu bị hoãn, cuộc đối đầu Thanh Hóa vs Nam Định sẽ được diễn ra trên SVĐ đóng kín, không khán giả.

Ngoài ra, vòng 4 giai đoạn 1 V.League 2021 cũng phải tạm hoãn. Đây là lần thứ ba chỉ trong vòng đúng 1 năm, V.League phải trải qua biến cố do sự lây lan trong cộng đồng của dịch COVID-19 ở Việt Nam.