Villarreal 1-1 MU: Đẳng cấp của Unai Emery

Villarreal chính thức lên ngôi vô địch Europa League theo cách vô cùng kịch tính.

Bên phía Villarreal, tất cả 11 cầu thủ Moreno, Raba, Alcacer, Alberto, Parejo, Gomez, Albiol, Coquelin, Gaspar, Torres, Rulli đều thực hiện thành công.

Còn bên phía MU, 10 cầu thủ là Mata, Telles, Fernandes, Rashford, Cavani, Fred, James, Shaw, Tuanzebe, Lindelof đã thực hiện thành công, chỉ riêng thủ thành David De Gea thất bại ở lượt đá cuối cùng.

HẾT THỜI GIAN THI ĐẤU HIỆP PHỤ! Hai đội phải dùng đến loạt penalty cân não để định đoạt tỉ số.

104' Đến nay, McTominay đã có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (8 lần).

100' Alcacer phá bóng ở rìa vòng cấm và xoay người tung cú sút đưa bóng vọt xà ngang.

HẾT THỜI GIAN THI ĐẤU CHÍNH THỨC! Hai đội bước vào hiệp phụ để định đoạt trận đấu sau khi hòa với tỉ số 1-1.

89' Pogba đón đường căng ngang từ Shaw bên cánh trái, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

71' Luke Shaw đi bóng loại bỏ hàng thủ Villarreal và cú dứt điểm của anh vô tình tìm đến vị trí của Cavani. Cầu thủ người Uruguay đánh đầu cận thành nhưng một cầu thủ Villarreal đã có mặt kịp thời để cản bóng.

70' KHÔNG VÀO!!! Bruno chuyền bóng cho Rashford ở tư thế rất trống trải, cách khung thành khoảng 6m nhưng anh lại đưa bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên trước đó Bruno đã rơi vào thế việt vị.

57' Fernandes thực hiện pha cứa lòng rất nhanh đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

55' VÀOOOOOOOO!!! Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Villarreal, Cavani đã có mặt rất đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa cho MU.

48' Pedraza thực hiện quả tạt nguy hiểm từ bên cánh trái vào vòng cấm nhưng Bacca không thể dứt điểm cận thành.

45+1' Greenwood đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi tạt vào vòng cấm cho Cavani, nhưng Albiol đã có mặt để chặn đường bóng này.

30' VÀOOOOOO!!!! Từ quả đá phạt của Parejo, bóng được treo vào vòng cấm, Moreno loại bỏ hàng thủ áo đỏ và đã có một cú chạm đầy nhạy cảm đưa bóng vào lưới MU. HLV Solskjaer thể hiện rõ sự tức giận sau tình huống này.

23' Bacca tạt bóng vào vòng cấm bằng một cú rabona cho Torres đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

20' Luke Shaw dứt điểm đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Villarreal.

15' Từ quả phạt góc của Parejo, Trigueros nỗ lực rướn người dứt điểm nhưng cú sút đưa bóng đi không chính xác.

9' Foyth bị thương ở mũi và chảy rất nhiều máu sau pha va chạm với Pogba. Anh phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ và trở lại với chiếc băng quấn quanh đầu.

7' Rashford đột phá bên cánh trái rồi chuyền cho McTominay dứt điểm ở rìa vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

1' Trận đấu bắt đầu!!

