Văn Hậu thưởng thức bánh chưng khi lần đầu đón Tết ở Hà Lan

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có bữa cơm ấm cúng, đủ hương vị truyền thống ngày Tết khi thi đấu xa nhà tại Hà Lan.

DỊp Tết Nguyên Đán năm nay, Đoàn Văn Hậu không thể về đoàn tụ cùng gia đình ở Thái Bình vì bận thi đấu tại . Thậm chí, hậu vệ 20 tuổi vẫn phải tham dự trận đấu của Heerenveen gặp AZ Alkmaar trong đêm mùng 1 Tết (giờ ).

Tuy đón Tết xa nhà, anh vẫn được thưởng thức bữa cơm đủ hương vị bánh chưng, giò lụa và nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Văn Hậu được đồng bào đang sinh sống tại Hà Lan mời bữa cơm thân mật ngay trước đêm giao thừa.

Bữa cơm ấm cúng cùng người Việt tại Hà Lan.

Nhân dịp Tết Canh Tý, hậu vệ sinh năm 1999 đã gửi lời chúc tới người hâm mộ Việt Nam, đồng thời khẳng định bản thân sẽ nỗ lực nhiều hơn trong năm tới.

"Bước sang năm mới 2020 Hậu xin chúc mọi người 1 năm mới thật nhiều sức khoẻ an khang thịnh vượng và luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình", Văn Hậu viết trên trang cá nhân. "Sang năm mới Hậu cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có được những thành công lớn hơn và mong rằng may mắn sẽ đến với Hậu. Happy new year".

Tại Heerenveen, hậu vệ gốc Thái Bình thường xuyên góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng mới vào sân ít phút ở trận gặp Roda JC hồi tháng 12 năm ngoái.