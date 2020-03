UEFA bối rối khi... không biết đặt tên gì cho Euro vào năm tới

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UEFA đã đồng ý dời lịch tổ chức Euro sang năm 2021 trong một cuộc họp diễn ra hồi đầu tuần.

Đến tối 20/3 vừa qua, trang Twitter của cơ quan này tuyên bố sẽ "vẫn gọi tên giải đấu là " vì một số lí do.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, LĐBĐ châu Âu lập tức "chữa ngượng" và khẳng định thông báo trước đó là một sai lầm, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì sự cố không đáng có.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.