TRỰC TIẾP VTV6 U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia. Link xem U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia. Xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem VTV6. Giải U23 châu Á 2020

AFC

Mục tiêu lọt vào top 4 U23 châu Á của HLV Akira Nishino sẽ được khởi đầu bằng trận tứ kết với U23 Syria tối 18/1.