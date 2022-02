Xem TRỰC TIẾP U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan (19h ngày 22/2) TẠI ĐÂY

Diễn biến trận đấu

(Cập nhật liên tục)

42': KHÔNG VÀO!! Sau pha căng ngang của đồng đội, Teerasak có khoảng trống để dứt điểm nhưng anh lại sút ra ngoài một cách khó tin.

35': NGUY HIỂM!! Niphitphon áp sát vòng cấm U23 Việt Nam nhưng Quang Thịnh đã xoạc bóng chính xác để giải nguy.

29': VÀOOOOOOOOOOO!! Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Nguyễn Trung Thành tung ra cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Narongsak và đưa U23 Việt Nam dẫn trước 1-0.

25': NGUY HIỂM!! Niphitphon vừa tung ra cú sút xa nhưng bóng đi chìm và hơi nhẹ.

21': KHÔNG VÀO!! Bảo Toàn vừa tung ra cú sút kỹ thuật bằng chân phải. Thủ môn Narongsak đã phải vất vả đẩy quả bóng khỏi xà ngang.

15': KHÔNG ĐƯỢC!! Quốc Việt vừa tung ra cú volley bóng sống nhưng lực sút là hơi nhẹ.

10': NGUY HIỂM!! Trong một tình huống cố định, U23 Thái Lan đã tạo ra một tình huống lộn xộn trước vòng cấm U23 Việt Nam. Xuân Hoàng đã phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ được tình hình.

7': NGUY HIỂM!! Niphitphon vừa tung ra cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm nhưng không gây khó khăn cho Xuân Hoàng.

1': Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Xuân Hoàng, Quang Thịnh, Thành Nhân, Bá Quyến, Xuân Quyết, Trung Thành, Văn Tùng, Đình Quý, Thanh Khôi, Bảo Toàn, Quốc Việt.

U23 Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Sittha, Chonnapat, Khamyok, Teerasak, Niphitphon, Thanawat, Waris, Kroekphon, Anusak.

Thông tin trước trận

Lúc này, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đang có lợi thế nhất định để góp mặt ở vòng bán kết VCK U23 Đông Nam Á 2022. Bởi ở bảng A, U23 Campuchia chỉ kết thúc ở vị trí nhì bảng, với thành tích 3 điểm cùng hiệu số 0 (khi so sánh thành tích với đội nhì bảng C để giành vé vào bán kết). Còn ở bảng C, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có được 3 điểm sau chiến thắng trước đội thứ 3 là U23 Singapore. Trong đó, U23 Việt Nam đang có hiệu số +7 sau chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore. Còn U23 Thái Lan có hiệu số +2 sau thắng lợi 3-1 cũng trước đối thủ này.

Có nghĩa rằng, ngay cả khi U23 Việt Nam có thua 0-7 hay 1-8 trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn sẽ có thành tích tốt hơn so với U23 Campuchia để vào bán kết. Chỉ khi U23 Việt Nam thua cách biệt 8 bàn trở lên trước Thái Lan, U23 Việt Nam mới bị loại. Phân tích như thế để thấy rằng, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là rất lớn.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đương nhiên không muốn như vậy. Họ hướng đến một chiến thắng như sự khẳng định cho tài năng của mình, nhất là khi nhiều cầu thủ trong lực lượng này hướng tới SEA Games 2021 vào tháng 5 tới đây.

Thêm vào đó, động lực để U23 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng trước U23 Thái Lan còn đến từ việc chúng ta chờ đợi một HLV ngoài ông Park có thể đánh bại Thái Lan. Trên thực tế, trước khi HLV Park Hang Seo đến Việt Nam, không một HLV nào, kể cả nhà cầm quân ngoại giúp U23 Việt Nam thắng được U23 Thái Lan. Phải dưới bàn tay của thầy Park, U23 Việt Nam mới có liên tiếp những kết quả có lợi trước đối thủ này. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để HLV Đinh Thế Nam chứng tỏ năng lực cầm quân của mình, sau màn trình diễn rất hứa hẹn với thắng lợi 7-0 trước U23 Singapore trước đó. Nên nhớ trong năm 2022 này, U23 Việt Nam còn đụng độ với U23 Thái Lan ít nhất một lần nữa tại VCK U23 châu Á 2022. Khi đó, người dẫn dắt U23 Việt Nam cũng không còn là HLV Park Hang Seo nữa.