KẾT QUẢ Fulham 1-1 Liverpool: Thầy trò Klopp bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

Nhập cuộc với đội hình gần như là mạnh nhất, nhưng các cầu thủ lại vô cùng bế tắc trong việc triển khai bóng dù có thời lượng kiểm soát vượt trội. Trong khi đó, đội chủ nhà lại tận dụng rất tốt những tình huống lên bóng để tung ra hàng loạt pha phản công vô cùng sắc bén.

Phải nhờ đến sự xuất sắc của Alisson Becker, khung thành Liverpool mới đứng vững trong hơn 20 phút đầu tiên. Dù vậy, sau nhiều tình huống bỏ lỡ của Ivan Cavaleiro, Fulham cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút 26. Sau một quả phạt góc, Bobby Decordova-Reid nhận bóng trước vòng cấm và tung cú sút rất căng khiến Alisson bó tay dù đã bay người hết cỡ để cản phá.

Suốt những phút tiếp theo, Liverpool vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm bàn gỡ. Phải đến hiệp hai, thế trận mới bắt đầu thay đổi sau khi HLV Jurgen Klopp thực hiện một số sự thay đổi chiến thuật.

Trong phần lớn thời gian kể từ sau giờ nghỉ, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng liên tục có những pha uy hiếp khung thành Fulham. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Alphonse Areola đã ngăn cản các chân sút của Lữ đoàn Đỏ có được bàn thắng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78, khi cú đá phạt của Georginio Wijnaldum đưa bóng đập trúng tay Aboubakar Kamara - người đứng trong hàng rào chắn. Trên chấm phạt đền, Mohamed Salah tung cú sút không quá tốt, nhưng lại đủ để khiến Areola phải vào lưới nhặt bóng.

1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí đầu bảng khi ở trận đấu trước đó, cũng cầm hòa 1-1.

Tỉ số hiện tại: Fulham 1-1 Liverpool

Ghi bàn: Bobby Decordova-Reid (26'), Mohamed Salah (79')

90+4': HẾT GIỜ!!! Fulham và Liverpool chia điểm trên sân Craven Cottage với tỉ số 1-1.

90': Hiệp hai sẽ có 4 phút bù giờ.

88': Fulham thay người: Ademola Lookman rời sân, nhường chỗ cho Joe Bryan.

84': Liverpool thay người: Mohamed Salah rời sân, nhường chỗ cho Divock Origi.

84': KHÔNG VÀO!!! Curtis Jones có pha đi bóng đầy nỗ lực từ giữa sân và tung cú dứt điểm trước khung thành Fulham. Bóng bị thủ thành Alphonse Areola bắt gọn.

79': ⚽ VÀOOOOOOOOOO!!! Mohamed Salah sút thẳng vào giữa khung thành, nhưng thủ thành Alphonse Areola đã phản ứng quá chậm. Tỉ số được cân bằng 1-1.

78': PENALTY!!! Cú sút phạt của Georgino Wijnaldum đưa bóng bay trúng tay của Aboubakar Kamara. Trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m.

77': Liverpool được hưởng quả phạt trước vòng cấm Fulham.

75': 🟨 Ademola Lookman nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Neco Williams.

74': Fulham có sự thay đổi người: Ruben Loftus-Cheek rời sân, nhường chỗ cho Aboubakar Kamara.

68': Liverpool có sự thay đổi người: Trent Alexander-Arnold rời sân, nhường chỗ cho Neco Williams.

66': KHÔNG VÀO!!! Tosin Adarabioyo có pha đánh đầu ngay sát khung thành Liverpool. Bóng đi vọt xà ngang.

61': KHÔNG VÀO!!! Jordan Henderson có pha chớp thời cơ trong vòng cấm Fulham để tung cú dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, Alphonse Areola đã cản phá vô cùng xuất sắc.

54': Curtis Jones tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Alphonse Areola có pha xử lý an toàn khi bắt gọn bóng.

50': Cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống sân Craven Cottege, khiến cầu thủ hai đội gặp nhiccuer nhiều khó khăn.

48': Mario Lemina nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi vói Roberto Firmino.

47': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm Fulham khiến thủ thành Alphonse Areola phải bay người cản phá.

46': KHÔNG VÀO!!! Các cầu thủ Fulham có liên tiếp hai pha dứt điểm trước khung thành Liverpool. Alisson Becker đã chơi rất tập trung để cản phá.

46': HIỆP HAI BẮT ĐẦU!!!

Liverpool có sự thay đổi người sau giờ nghỉ: Takumi Minamino vào sân thay cho Joel Matip. Như vậy, Jordan Henderson sẽ được kéo xuống vị trí trung vệ để đá cặp với Fabinho.

45+3': HIỆP MỘT KẾT THÚC!!! Fulham là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và đang dẫn trước với tỉ số 1-0.

45': Hiệp một sẽ có 3 phút bù giờ.

44': KHÔNG VÀO!!! Mohamed Salah có pha xoay sở khéo léo trước khung thành Fulham, nhưng cú dứt điểm của chân sút người lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

41': Sadio Mane có pha đánh đầu cận thành, đưa bóng đi vọt xà ngang.

40': NGUY HIỂM!!! Ivan Cavaleiro tung pha căng ngang từ cánh trái. Bóng đi cắt ngang khung thành Liverpool.

35': Liverpool đang khá bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành Fulham dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

31': 🟨 Curtis Jones nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Ademola Lookman

26': ⚽ VÀOOOOOOOOOOOO!!! Bobby Decordova-Reid tung pha dứt điểm rất căng từ rìa vòng cấm khiến Alisson Becker bó tay dù đã bay người hết cỡ.

25': NGUY HIỂM!!! Ademola Lookman có pha đi bóng từ cánh trái và tung cú dứt điểm hiểm hóc khiến Alisson Becker phải bay người hết cỡ để cản phá.

20': 🟨 Joachim Andersen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Jordan Henderson

19': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Trọng tài Andre Marriner sau khi xem lại tình huống trên màn hình VAR xác định Fabinho đã có pha tắc bóng tốt.

16': 📺 VAR đang kiểm tra tình huống Fabinho phạm lỗi với Ivan Cavaleiro. Rất có thể Liverpool sẽ bị thổi phạt 11m.

14'; KHÔNG VÀO!!! Ivan Cavaleiro tung cú dứt điểm ngay sát khung thành Liverpool nhưng vẫn không thể chiến thắng thủ thành Alisson Becker!

10': Liverpool đang bắt đầu kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 64%

6': Roberto Firmino có pha dứt điểm trước vòng cấm Fulham. Bóng bị một hậu vệ áo trắng chặn lại.

4': KHÔNG VÀO!!! Ivan Cavaleiro thực hiện pha di chuyển phá bẫy việt vị của Liverpool. Chân sút bên phía Fulham không chiến thắng được Alisson Becker trong tình huống đối mặt.

3': Mario Lemina tung cú sút từ ngoài vòng cấm Liverpool. Bóng đi chệch cột dọc.

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Liverpool là đội giao bóng trước.

Alex Oxlade-Chamberlain trở lại băng ghế dự bị Liverpool sau nhiều tháng vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Alisson Becker cũng đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe để ra sân.

Tuy nhiên, Diogo Jota không thể thi đấu vì vừa dính chấn thương ở cuộc đọ sức với Midtjylland hồi giữa tuần.

Jota is absent due to a knee injury sustained in midweek.