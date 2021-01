TRỰC TIẾP K+PM Burnley vs MU. Link xem Burnley vs MU. Xem trực tiếp Burnley vs MU. Xem trực tiếp Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngoại hạng Anh 2020/21

Burnley: Nick Pope bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương mắt cá. Dwight McNeil có khả năng trở lại sau chấn thương háng. Charlie Taylor , Jay Rodriguez và Kevin Long được cho là sẽ vắng mặt.

: Paul Pogba, Victor Lindelof, Luke Shaw, Eric Bailly bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Phil Jones và Facundo Pellistri vẫn vắng mặt. Edinson Cavani trở lại sau án treo giò 3 trận

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; McNeil, Westwood, Brownhill, Brady; Barnes, Wood.

MU (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Pogba, Fernandes, Rashford; Martial.

