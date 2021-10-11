Vòng loại WC - Châu Âu

TRỰC TIẾP Hà Lan vs Gibraltar. Link xem Hà Lan vs Gibraltar. Xem trực tiếp Hà Lan vs Gibraltar. Xem trực tiếp Vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá hôm nay

T.D.
Cập nhật:
GOAL
Tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hà Lan vs Gibraltar trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Link xem trực tiếp trận đấu giữa Hà Lan vs Gibraltar (1h45 ngày 12/10) (TẠI ĐÂY)

Diễn biến trận đấu:

Đội hình ra sân:

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Thông tin trước trận đấu:

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Guus Til, Berghuis, Depay 

Gibraltar (5-4-1): Robba; Wiseman, Annesley, Chipolina, Mascarenhas-Olivero, Chipolina; Walker, Ronan, Torrilla, Valarino; Styche

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 3-0 Gibraltar