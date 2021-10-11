TRỰC TIẾP Hà Lan vs Gibraltar. Link xem Hà Lan vs Gibraltar. Xem trực tiếp Hà Lan vs Gibraltar. Xem trực tiếp Vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp bóng đá hôm nay
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Link xem trực tiếp trận đấu giữa Hà Lan vs Gibraltar (1h45 ngày 12/10) (TẠI ĐÂY)
Diễn biến trận đấu:
Đội hình ra sân:
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Thông tin trước trận đấu:
Đội hình dự kiến:
Hà Lan (4-3-3): Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Guus Til, Berghuis, Depay
Gibraltar (5-4-1): Robba; Wiseman, Annesley, Chipolina, Mascarenhas-Olivero, Chipolina; Walker, Ronan, Torrilla, Valarino; Styche
Dự đoán tỷ số: Hà Lan 3-0 Gibraltar