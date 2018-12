Trận đấu kết thúc, Leicester City bất ngờ giành 3 điểm tại Stamford Bridge. Với thất bại này, Chelsea đã chính thức bị Arsenal san bằng cách biệt về điểm số tại Ngoại hạng Anh.

A frustrating afternoon at the Bridge ends in defeat for the Blues... #CHELEI pic.twitter.com/NKFkyHgEfI — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2018

90+1' KHÔNG VÀOOOO!!!! Quá đen đủi cho Alonso, cú dứt điểm trong tư thế đối mặt của anh đã đưa bóng đập trúng cột dọc. Tin Nổi Bật BẦU CHỌN: Đội hình tiêu biểu và HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2018

89' KHÔNG VÀO!!! Từ quả đá phạt góc, Rudiger ở tư thế thoải mái nhưng đã đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

81' KHÔNG VÀO!! Albrighton sút xa hiểm hóc qua một "rừng chân". Sự tập trung của Kepa đã cứu cho Chelsea một bàn thua trông thấy.

75' Fabregas vào sân thay thế Jorginho.

66' KHÔNG VÀO!! Kepa xử lý thiếu chắc chắn đường căng ngang của Albrighton. Bóng bật ra, Vardy tung cú giật gót nhưng Azpilicueta đã kịp lăn xả cứu Chelsea khỏi một bàn thua trông thấy.

61' Chelsea thay 2 người liên tiếp: Kovacic, Willian rời sân nhường chỗ cho Loftus Cheek và Giroud.

59' KHÔNG VÀOO!!! Hazard thoát xuống dứt điểm góc hẹp, nhưng Schmeichel đã xuất sắc cản phá.

51' VÀOOOOO!!! Trong một tình huống phản công của Bầy Cáo, Vardy thoát xuống chớp nhoáng dứt điểm hạ gục Kepa.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Chelsea đã cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu ở những phút cuối, nhưng không thể có được bàn khai thông bế tắc.

We've had our chances but it's goalless at the break...#CHELEI pic.twitter.com/YDHp3hz98d — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2018